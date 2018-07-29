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В Пинске при пожаре в квартире задохнулся хозяин-инвалид

30.07.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске во время пожара в многоэтажке в своей квартире задохнулся хозяин-инвалид, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57673.php

В Пинске при пожаре в квартире задохнулся хозяин-инвалид

фото - иллюстрация

Сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного жилого дома по ул.Костюшко поступило сегодня примерно в 5.30. Подразделение работников МЧС оперативно прибыло к месту происшествия. Подъезд был сильно задымлен. Как оказалось, горела квартира на третьем этаже. Хозяина жилища 1966 года рождения, инвалида II группы, спасатели обнаружили в комнате на кровати в бессознательном состоянии. Пострадавшего передали в руки медиков, однако несмотря на реанимационные действия в 5.52 они констатировали смерть мужчины.

В ходе спасательных действий с квартир на верхних этажах эвакуировали 11 человек, в том числе полугодовалого ребенка.

В квартире огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении со стороны хозяина квартиры. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

 
 
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В Пинске во время пожара в многоэтажке в своей квартире задохнулся хозяин-инвалид, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС...
 
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