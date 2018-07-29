29.07.2018 около 17:40 часов в г. Бресте водитель на автомобиле марки «Урал 4320» совершил наезд на пешехода.



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Брест: водитель «Урал 4320» совершил наезд на пешехода" alt="Брест: водитель «Урал 4320» совершил наезд на пешехода">



По предварительной информации: 23-летний водитель, управляя автомобилем марки «Урал 4320», двигался по ул.Ковельской, в направлении от п. Муховец к ул.Жукова.

На перекрестке с автодорогой Р94 «Брест-Томашовка», совершил наезд на 66-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть ул. Ковельской по нерегулируемому пешеходному переходу.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57670.php

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В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.