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Брест: водитель «Урал 4320» совершил наезд на пешехода
30.07.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
29.07.2018 около 17:40 часов в г. Бресте водитель на автомобиле марки «Урал 4320» совершил наезд на пешехода.
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По предварительной информации: 23-летний водитель, управляя автомобилем марки «Урал 4320», двигался по ул.Ковельской, в направлении от п. Муховец к ул.Жукова.
На перекрестке с автодорогой Р94 «Брест-Томашовка», совершил наезд на 66-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть ул. Ковельской по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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29.07.2018 около 17:40 часов в г. Бресте водитель на автомобиле марки «Урал 4320» совершил наезд на пешехода. По предварительной информации: 23-летний водитель, управляя...
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