Водитель «Рено Кэнгу» совершил наезд на девушку-пешехода

29.07.2018 около 08:55 часов в г. Бресте водитель автомобиля марки «Рено Кэнгу» совершил наезд на девушку-пешехода.



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По предварительной информации: 26-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Рено Кэнгу», двигался по ул. Мошенского г.Бреста, в направлении от ул. Радужной к ул. Автолюбителей.

Напротив дома №118, водитель совершил наезд на 21-летную брестчанку, которая пересекала проезжую часть ул. Мошенского по нерегулируемому пешеходному переходу.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57669.php

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В результате ДТП девушка с тяжелыми травмами доставлена в УЗ «Брестская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.