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В Гомельской области число стобалльников ЦТ увеличилось более чем на 40%

30.07.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В Гомельской области число стобалльников ЦТ увеличилось более чем на 40%
Количество учащихся Гомельской области, получивших на централизованном тестировании результат в 100 баллов, в нынешнем году увеличилось на 42,8% по сравнению с прошлогодней кампанией. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году максимальный результат в 100 баллов на ЦТ получили 50 учащихся, в прошлом году — 35. «По результатам сдачи ЦТ Гомельский регион имеет очень хорошие результаты практически по всем предметам и занимает лидирующую позицию в стране», — сказал Сергей Порошин. Он также отметил, что уже второй год подряд ребята Гомельской области принимают участие в централизованном тестировании по китайскому языку.

Всего выпускниками общеобразовательных школ, лицеев, гимназий в регионе стали более 8 тыс. учащихся. Среди них 489 медалистов — на 61 больше по сравнению с 2017 годом. «Если сложить все успехи Гомельской области, которые были в ушедшем учебном году, то можно сделать вывод: качество образования выпускников школ, лицеев, гимназий повысилось», — подчеркнул Сергей Порошин. По его словам, для этого в регионе реализуется комплекс мер, на основе полученных результатов формируются планы и на будущий учебный год, включающие проведение различных семинаров, тренингов, повышение квалификации педагогов, присвоение категории и т.д.

Начальник главного управления образования обратил внимание, что в регионе растет количество желающих поступать на педагогические специальности. «В этом году мы выполнили план целевого набора на педагогические специальности и уже видим заинтересованность в поступлении на эти специальности в 2019 году», — сказал Сергей Порошин. Причем увеличилось и число медалистов, желающих в будущем связать свою жизнь с педагогической деятельностью. Совокупность этих факторов, по мнению руководителя отрасли, оказывает положительное влияние на качество образования и в городах, и в сельской местности.

«Задача, которую мы ставили ранее, — сравнять уровень качества образования в городских и сельских школах — практически достигнута», — констатировал Сергей Порошин. Об этом свидетельствуют в том числе результаты централизованного тестирования. Представитель облисполкома добавил, что данные пока анализируются, однако уже сейчас в десятке лучших в регионе наряду с областным центром можно назвать Речицкий, Жлобинский, Добрушский, Лельчицкий, Хойникский, Калинковичский, Ельский районы.

Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/v-gomelskoj-oblasti-chislo-stoballnikov-tst-uvelichilos-bolee-chem-na-40-312300-2018/
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Количество учащихся Гомельской области, получивших на централизованном тестировании результат в 100 баллов, в нынешнем году увеличилось на 42,8% по...
 
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