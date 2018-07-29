



Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 30 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 713,7 тыс. га, что составляет 33,4% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше 2 млн т зерна при средней урожайности 29 ц/га. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017 году по состоянию на 30 июля аграрии намолотили 519,5 тыс. т зерна.