Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По данным на 30 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 713,7 тыс. га, что составляет 33,4% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше 2 млн т зерна при средней урожайности 29 ц/га. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017 году по состоянию на 30 июля аграрии намолотили 519,5 тыс. т зерна.
По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 66,4% от плана. В Гродненской области убрано 51,7% площадей, Минской — 32,7%, Гомельской — 28,3%, Витебской — 12,29% и Могилевской — 8,18% площадей.-
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