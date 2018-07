Как заработать на биржевой торговле — 5 полезных книг

Фото с сайта scoopnest.com

Как разобраться в трейдинге, процессах биржи, фондового рынка? Пресс-секретарь БУТБ (Белорусская универсальная товарная биржи) Роман Янив собрал 5 полезных книг для начинающего трейдера.

— У многих биржа ассоциируется в первую очередь с фондовым рынком и Forex, где совершаются операции по купле-продаже акций, облигаций, финансовых инструментов и их производных. Но изначально биржи создавались для торговли товарами, а каждая заключенная сделка предполагала физическую поставку товара покупателю. Сегодня большинство товарных бирж переключились с рынка реального товара на срочный и своими основными функциями видят ценообразование, страхование рисков и проведение арбитражных сделок, позволяющих зарабатывать на разнице между ценой покупки и продажи.

Роман Янив

Пресс-секретарь БУТБ

Так вот, если про биржевой рынок финансовых активов написаны целые фолианты, то найти действительно толковую литературу о торговле товарами через биржу — задача не из легких. Предлагаю подборку из пяти книг, рекомендуемых к прочтению каждому, кто хочет научиться отличать «фьючерс» от «спота», а «контанго» от «бэквордэйшн». Биржевым гуру вы, конечно, не станете, но эрудицию повысите однозначно.

1. Карли Гарнер, «Первая книга биржевого трейдера товарами: как работать на самом быстрорастущем рынке в мире» (A Trader’s First Book on Commodities: An Introduction to the World’s Fastest Growing Market)

О чем книга: Практическое пособие по биржевому товарному рынку. Автор простыми словами и на конкретных примерах рассказывает, как сделать первые шаги в этом бизнесе, какие в нем есть подводные камни, на что обратить особое внимание и как торговать максимально эффективно.



Фото с сайта madmimi.com

Зачем тратить время на прочтение: Вы познакомитесь с азами биржевой торговли товарами, научитесь анализировать конъюнктуру рынка и возможные риски, искать нужную информацию и использовать ее при разработке собственной торговой стратегии. Кроме того, вы получите ответы на весь круг вопросов, касающихся участия в биржевых торгах, выбора брокерской организации, управления рисками и даже психологических аспектов деятельности трейдера.

Цитата: «Цены на товары всегда зависели от соотношения спроса и предложения, при этом в случае острого дефицита или, наоборот, избытка товара страдали как производители, так и потребители. Появление срочного рынка помогло навести порядок в ценовом хаосе. Однако важно понимать, что в основе функционирования срочного товарного рынка лежит спекуляция. Без нее рыночный механизм работать не может. Одна из главных задач срочного рынка — перенести риск с производителей и потребителей на третьих лиц, которые в качестве компенсации получают возможность зарабатывать на росте или падении цен».

2. Эфраим Кларк «Международная торговля товарами: рынки реального товара и производных активов» (International Commodity Trading: Physical and Derivative Markets)

О чем книга: Рассматриваются ключевые особенности рынка опционов и фьючерсов и его тесная взаимосвязь с процессами, происходящими в реальной экономике. Используя примеры из личного опыта, автор объясняет принципы торговли на срочном товарном рынке и демонстрирует, как с помощью биржевых инструментов можно влиять на цены и соотношение спроса и предложения на рынке наличного товара.

Зачем тратить время на прочтение: Вы получите представление о том, что такое производные активы, какими они бывают, как их правильно использовать для страхования рисков на внебиржевом рынке, а также почему порой так сложно прогнозировать поведение участников рынка и своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. В книге содержится масса актуальных примеров, типичные ошибки и советы для начинающих трейдеров.

Цитата: «Биржевой товарный рынок существенно отличается от рынка ценных бумаг. Скажем, если вы покупаете акции какой-либо компании или корпоративные облигации, вы становитесь их реальным собственником. С фьючерсными контрактами все по-другому. Когда вы приобретаете такой контракт, вы лишь зарабатываете на изменении цены товара в будущем, при этом сам товар вам не принадлежит. У вас просто есть право купить или продать товар в определенный момент в будущем по заранее установленной цене».

3. Джим Роджерс «Товарные биржи. Самые горячие рынки в мире. Как каждый может инвестировать и получать прибыль» (Hot Commodities: How Anyone Can Invest Profitably in the World’s Best Market)

О чем книга: Она посвящена инвестиционной составляющей биржевой торговли товарными активами. Автор анализирует наиболее востребованные и перспективные товарные позиции и оценивает экономический эффект от использования их в качестве объектов для инвестирования.



Фото с сайта ria.ru

Зачем тратить время на прочтение: Вы узнаете, как извлечь максимум выгоды от вложения денег в производные товарные инструменты, заглянете в «закулисье» инвестиционного фонда, освоите азы товарного трейдинга и сможете четко ответить на вопрос: подходит вам эта сфере деятельности или лучше распорядиться своим капиталом по-другому.

Цитата: «Ваша личность имеет значение. Вам нужно посмотреть в зеркало и, стараясь быть честным с самим собой, понять, как вы относитесь к риску, можете ли признать свою ошибку, готовы ли делать не то, что все вокруг вас. Если вам сложно признать, что вы не правы, сырьевые товары станут для вас трудной школой, как, впрочем, и любые другие инвестиции. Опытные трейдеры сырьевых товаров знают, что будут совершать много ошибок. Если вы живете чужим умом, вам вряд ли улыбнется успех. Практически каждый раз, когда я зарабатывал серьезные суммы, я шел против толпы».

4. Джордж Кляйнман «Торговля товарными и финансовыми фьючерсами: пошаговое руководство по освоению биржевого рынка» (Trading Commodities and Financial Futures: A Step-by-Step Guide to Mastering the Markets)

О чем книга: Это мини-энциклопедия по срочному товарному рынку. Детально описываются все нюансы и особенности торговли товарными фьючерсами, отмечаются их основные преимущества и недостатки по сравнению с производными финансовыми инструментами, приводятся наиболее эффективные стратегии работы на этом рынке и разбираются самые распространенные ошибки начинающих трейдеров.

Зачем тратить время на прочтение: Благодаря простой, лаконичной и последовательной манере можно в сжатые сроки получить целостную картину фьючерсного товарного рынка и постичь принципы его работы. Все утверждения автора подкрепляются примерами из реальной практики биржевой торговли, а вместо пространных рассуждений, которыми грешат многие книги, Джордж Кляйнман дает четкие инструкции и предлагает готовые проверенные решения. Книга уже пережила 4 издания и по-прежнему актуальна.

Цитата: «Несмотря на то, что сегодня биржевые торги проходят через интернет с применением сложных компьютерных алгоритмов, человеческий фактор по-прежнему играет ключевую роль. Это значит, что эмоции оказывают не меньшее (а иногда даже большее) влияние на цены, чем новости. С опытом вы поймете, что ценовая конъюнктура в будущем во многом зависит от того, как ведут себя цены сегодня. Естественно, в результате кто-то оказывается в плюсе, а кто-то в минусе, то есть проигравшие (не угадавшие поведение рынка), по сути, „спонсируют“ выигравших (угадавших поведение рынка). Таким образом, ваша способность прогнозировать направление движения рынка будет воздействовать не только на ваше эмоциональное состояние, но и на содержание вашего кошелька».

5. Франческа Тейлор «Как преуспеть на биржевом товарном рынке» (Mastering the Commodities Markets)

О чем книга: Удачная попытка уместить на 348 страницах всю самую важную информацию о биржевой торговле товарами. Приводятся как общие сведения о товарном рынке, его структуре и участниках, так и характерные особенности биржевых торгов по отдельным товарным направлениям — нефти, газу, металлам, энергии, продовольствию. Автор на пальцах объясняет сложные биржевые понятия и термины, поэтапно знакомя читателя с возможностями, которые открывает этот растущий высококонкурентный рынок.

Зачем тратить время на прочтение: Редко встретишь книгу, в которой бы соблюдался идеальный баланс между теорией и практикой, а материал подавался компактными порциями и был легок для восприятия. Используя методику «от простого к сложному», автор охватывает весь спектр вопросов, касающихся торговли товарными активами, управления сопутствующими рисками, анализа рыночных данных и выбора оптимальных торговых инструментов.

Цитата: «Брокеры — это чистой воды посредники, чья работа заключается в том, чтобы свести продавца с покупателем. За свои услуги они получают процент от сделки или некую фиксированную сумму, которая называется брокерской комиссией. На бирже брокеры выступают в качестве агентов и не являются участниками биржевой сделки. Раньше брокерам приходилось постоянно поддерживать связь со своими клиентами по телефону, за что они даже получили прозвище «голосовые брокеры». Однако с развитием электронных технологий биржевой торговли весь процесс взаимодействия брокеров с клиентами сегодня полностью перешел в цифровое пространство. В результате «голосовые брокеры» стали «электронными».



Фото с сайта sakiicelimbekardas.blogspot.com

6. Бонус для белорусских читателей — коллектив авторов (Анатолий Зарецкий, Оксана Беленькая, Игорь Деревяго) «Беларусь биржевая»

О чем книга: Она рассказывает о становлении биржевой товарной торговли на территории Беларуси — от зарождения и активного развития в XIX в. до полной остановки в XX в. и возрождения в XXI. Авторы приводят уникальные архивные материалы и официальные документы, способствовавшие появлению первых белорусских товарных бирж. Аналогичных книг на эту тему в стране не издавалось.

Зачем тратить время на прочтение: Помимо экскурса в историю «биржевого движения» в Беларуси, книга содержит информацию о текущей ситуации на белорусском биржевом товарном рынке и подробно освещает деятельность единственной оставшейся в стране товарной биржи и ее роль в экономике. Если нужно понять, как организована биржевая торговля товарами в Беларуси, более полного и всеобъемлющего источника сведений не найти.

Цитата: «В начале 1990-х гг. биржи возникали по всей территории бывшего СССР. Это время можно назвать „биржевым бумом“. На них торговали самыми разнообразными товарами, включая лес, сахар, электронику, бумагу, стройматериалы, автомобили, и многое другое.