Австралийка в 50 лет занялась бодибилдингом, чтобы избавиться от низкой самооценки

В 51 год австралийка Каззи Питзис — бабушка и бодибилдер. И хотя готовиться к соревнованиям она начала лишь год назад, тренировки кардинально изменили ее жизнь и отношение к себе, рассказала Daily Mail .

Публикация от Cazzie Pitsis (@cazziepitsis) 8 Сен 2017 в 11:33 PDT

Каззи Питзис живет в Новом Южном Уэльсе (Австралия). С детства у нее были сложные отношения с едой. Несмотря на успешный брак, женщина испытывала недовольство своим телом и страдала от неуверенности в себе, считая комплименты мужа неискренними.

Каззи занималась кроссфитом, но тренер часто критиковал ее за то, что она не употребляет мясо. В поисках поддержки женщина познакомилась с веганом-бодибилдером, который готовил к соревнованиям спортсменов. Тренер поинтересовался, не хотела бы и Каззи выступать.

— Я тогда очень быстро и громко ответила: «Нет!». С моей низкой самооценкой я не могла придумать ничего более страшного, чем стоять на сцене и чувствовать оценивающие взгляды судей.

Публикация от Cazzie Pitsis (@cazziepitsis) 24 Фев 2018 в 5:32 PST

Тем не менее, тренеру удалось уговорить 50-летнюю Каззи. Тренировки очень на нее повлияли. Раньше Питзис весила 61 кг, а для соревнований пришла к цифре в 53 кг. У нее появился впечатляющий рельеф. Изменилось и ее самочувствие.

— Я сейчас выгляжу и чувствую себя моложе, чем в свои 30! Сначала подниматься на сцену мне было страшно, но теперь осталось только чувство радостного возбуждения. Если я смогла показаться перед судьями в бикини, теперь смогу все, что угодно.

Сейчас 51-летняя женщина занимается каждый день, а еще, несмотря на отказ от мяса, стала второй самой сильной женщиной в спортзале, который обычно посещает. Муж и дочь поддержали ее новое увлечение, а тренировки не мешают Каззи находить время для прогулок с внуками.

Публикация от Cazzie Pitsis (@cazziepitsis) 23 Окт 2017 в 3:35 PDT