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Последствия ливней ликвидируют в Афинах
В Афинах борются с последствиями ливней. Греческую столицу затопило второй раз за несколько дней.
Автомобили буквально плыли по дорогам, а водителям, чтобы выбраться из машин, понадобилась помощь спасателей. Потоки воды хлынули и в метро.
Часть станций закрыта. В некоторых районах города из-за грозы пропало электричество. И это после сильнейших за 100 лет пожаров. Количество жертв пожаров, по последним данным, – 91 человек, ещё 25 считаются пропавшими без вести.
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Автомобили буквально плыли по дорогам, а водителям, чтобы выбраться из машин, понадобилась помощь спасателей. Потоки воды хлынули и в метро.
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