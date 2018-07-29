​Последствия ливней ликвидируют в Афинах

В Афинах борются с последствиями ливней. Греческую столицу затопило второй раз за несколько дней.

Автомобили буквально плыли по дорогам, а водителям, чтобы выбраться из машин, понадобилась помощь спасателей. Потоки воды хлынули и в метро.

Часть станций закрыта. В некоторых районах города из-за грозы пропало электричество. И это после сильнейших за 100 лет пожаров. Количество жертв пожаров, по последним данным, – 91 человек, ещё 25 считаются пропавшими без вести.