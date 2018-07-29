Александра Саснович поднялась на семь позиций рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация сегодня обновила рейтинг. Теперь белорусская теннисистка на 35-м месте – и это лучший результат в ее карьере.

На прошлой неделе Саснович успешно выступила на турнире RiverCup в Москве, где дошла до полуфинала. Еще одна белорусская теннисистка – Арина Соболенко опустилась на одну позицию и сейчас занимает 36-е место. Вера Лапко – 69-я, Виктория Азаренко – 108-я.