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Александра Саснович поднялась на семь позиций рейтинга WTA

30.07.2018 14:02 — Разное | ОНТ  
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Женская теннисная ассоциация сегодня обновила рейтинг. Теперь белорусская теннисистка на 35-м месте – и это лучший результат в ее карьере.

На прошлой неделе Саснович успешно выступила на турнире RiverCup в Москве, где дошла до полуфинала. Еще одна белорусская теннисистка – Арина Соболенко опустилась на одну позицию и сейчас занимает 36-е место. Вера Лапко – 69-я, Виктория Азаренко – 108-я.

 
 
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Женская теннисная ассоциация сегодня обновила рейтинг. Теперь белорусская теннисистка на 35-м месте – и это лучший результат в ее карьере.
 
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