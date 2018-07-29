ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, когда российская армия получит советское "чудо-оружие"

30.07.2018 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Боевые экранопланы, вооруженные крылатыми ракетами, будут построены в рамках Государственной программы вооружения 2018−2027, заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Они будут применяться для патрулирования морских районов, главная их задача — охрана Северного морского пути.


Экраноплан «Лунь». Фото: flotproekt.ru

Экранопланы — это советская разработка, тогда было построено несколько образцов, самым передовым из которых был «Лунь». Именно он получил прозвище «убийца авианосцев». В движение экраноплан длиною 73 м приводили 8 газотурбинных двигателей НК-87, позволявшие ему разгоняться до 500 км/ч. «Лунь» был вооружен шестью противокорабельными ракетами «Москит», защиты против которых на тот момент не существовало.

Оснащенный таким оружием, «Лунь» не мог быть обнаружен гидролокаторами кораблей противника, так как не касался воды при полете, да и радиолокатором обнаружить советский экраноплан было невозможно — он летел слишком низко над поверхностью.

Читайте также:

Видеофакт. Кладбище советских подводных лодок и боевых кораблей в Североморске

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экранопланы будут применяться для охраны Северного морского пути.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наш формат» в Калинковичах: «Огонь танца, кросс ангелочков и битва диджеев»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика