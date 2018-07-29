Боевые экранопланы , вооруженные крылатыми ракетами, будут построены в рамках Государственной программы вооружения 2018−2027, заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Они будут применяться для патрулирования морских районов, главная их задача — охрана Северного морского пути.



Экраноплан «Лунь». Фото: flotproekt.ru

Экранопланы — это советская разработка, тогда было построено несколько образцов, самым передовым из которых был «Лунь» . Именно он получил прозвище «убийца авианосцев». В движение экраноплан длиною 73 м приводили 8 газотурбинных двигателей НК-87, позволявшие ему разгоняться до 500 км/ч. «Лунь» был вооружен шестью противокорабельными ракетами «Москит», защиты против которых на тот момент не существовало.

Оснащенный таким оружием, «Лунь» не мог быть обнаружен гидролокаторами кораблей противника, так как не касался воды при полете, да и радиолокатором обнаружить советский экраноплан было невозможно — он летел слишком низко над поверхностью.