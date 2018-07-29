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Стало известно, когда российская армия получит советское "чудо-оружие"
Боевые
Экранопланы — это советская разработка, тогда было построено несколько образцов, самым передовым из которых был
Оснащенный таким оружием, «Лунь» не мог быть обнаружен гидролокаторами кораблей противника, так как не касался воды при полете, да и радиолокатором обнаружить советский экраноплан было невозможно — он летел слишком низко над поверхностью.
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Экранопланы будут применяться для охраны Северного морского пути.
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