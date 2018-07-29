Том Круз не справился с монстрами. Топ-5 кассовых фильмов недели в Минске

На прошлой неделе в столичном прокате зрителей развлекали новыми приключениями спецагента Тома Круза. Однако дебютировавший в кинотеатрах фильм «Миссия невыполнима: Последствия» не смог одолеть предыдущего лидера — «Монстры на каникулах 3» хоть и с небольшим отрывом, но впереди уже третий раз подряд. Кроме того, в топ-5 на хорошем плаву держатся «старички»: человек-муравей и пара яхтсменов в чудовищном шторме. Подробности о кассовых сборах в Минске — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.





Гордо восседавший на первой строчке мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет» в конкурентной борьбе с премьерами снова лидирует в Минске. Напомним, картина мгновенно завоевала первую строчку на 33 рынках и даже поставила небольшой студийный рекорд — «лучший старт в 42 странах».

По данным УП «Киновидеопрокат», за последнюю неделю «Монстры на каникулах 3» принесли в кассу Минска еще 55 тысяч рублей.

Второе место закрепилось за шпионским боевиком «Миссия невыполнима 6: Последствия» . Сборы в Минске составили 48, 3 тысячи рублей. Стоит отметить, что американский бокс-офис принял Тома Круза сразу в лидеры проката — его сборы за первые выходные составили 61,5 миллиона долларов, и это был новый рекорд всей серии.

По мнению экспертов, «Последствия», вероятно, неплохо подзаработают и в будущем: во-первых, это фактически последний блокбастер лета-2018, во-вторых, лента получила хорошие отзывы как от критиков, так и от массового зрителя. Особо впечатляюще на данный момент выглядит общая касса картины — 153,5 млн долларов. Кроме того, впереди еще Китай, где Том Круз пользуется особой популярностью.

Следом в списке самых кассовых фильмов бок о бок идут геройские истории — одна с приставкой «супер» про «Человека-муравья и Осу» , вторая под знаком «Скалы» (он же Дуэйн Джонсон) с «Небоскребом» . 17, 5 и 17, 4 рублей соответственно.





Топ-5 закрывает драма «Во власти стихии» (6,6 рублей). В основе фильма лежит реальная история Тэми Эшкрафт, которая пережила сильнейший шторм в Тихом океане и сохранила увлечение яхтингом.

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