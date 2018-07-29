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Том Круз не справился с монстрами. Топ-5 кассовых фильмов недели в Минске
На прошлой неделе в столичном прокате зрителей развлекали новыми приключениями спецагента Тома Круза. Однако дебютировавший в кинотеатрах фильм
Гордо восседавший на первой строчке мультфильм
По данным УП «Киновидеопрокат», за последнюю неделю «Монстры на каникулах 3» принесли в кассу Минска еще 55 тысяч рублей.
Второе место закрепилось за шпионским боевиком
По мнению экспертов, «Последствия», вероятно, неплохо подзаработают и в будущем: во-первых, это фактически последний блокбастер лета-2018, во-вторых, лента получила хорошие отзывы как от критиков, так и от массового зрителя. Особо впечатляюще на данный момент выглядит общая касса картины — 153,5 млн долларов. Кроме того, впереди еще Китай, где Том Круз пользуется особой популярностью.
Следом в списке самых кассовых фильмов бок о бок идут геройские истории — одна с приставкой «супер» про
Топ-5 закрывает драма
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