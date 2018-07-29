ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Том Круз не справился с монстрами. Топ-5 кассовых фильмов недели в Минске

30.07.2018 13:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На прошлой неделе в столичном прокате зрителей развлекали новыми приключениями спецагента Тома Круза. Однако дебютировавший в кинотеатрах фильм «Миссия невыполнима: Последствия» не смог одолеть предыдущего лидера — «Монстры на каникулах 3» хоть и с небольшим отрывом, но впереди уже третий раз подряд. Кроме того, в топ-5 на хорошем плаву держатся «старички»: человек-муравей и пара яхтсменов в чудовищном шторме. Подробности о кассовых сборах в Минске — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.


Гордо восседавший на первой строчке мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет» в конкурентной борьбе с премьерами снова лидирует в Минске. Напомним, картина мгновенно завоевала первую строчку на 33 рынках и даже поставила небольшой студийный рекорд — «лучший старт в 42 странах».

По данным УП «Киновидеопрокат», за последнюю неделю «Монстры на каникулах 3» принесли в кассу Минска еще 55 тысяч рублей.

Второе место закрепилось за шпионским боевиком «Миссия невыполнима 6: Последствия». Сборы в Минске составили 48, 3 тысячи рублей. Стоит отметить, что американский бокс-офис принял Тома Круза сразу в лидеры проката — его сборы за первые выходные составили 61,5 миллиона долларов, и это был новый рекорд всей серии.

По мнению экспертов, «Последствия», вероятно, неплохо подзаработают и в будущем: во-первых, это фактически последний блокбастер лета-2018, во-вторых, лента получила хорошие отзывы как от критиков, так и от массового зрителя. Особо впечатляюще на данный момент выглядит общая касса картины — 153,5 млн долларов. Кроме того, впереди еще Китай, где Том Круз пользуется особой популярностью.

Следом в списке самых кассовых фильмов бок о бок идут геройские истории — одна с приставкой «супер» про «Человека-муравья и Осу», вторая под знаком «Скалы» (он же Дуэйн Джонсон) с «Небоскребом». 17, 5 и 17, 4 рублей соответственно.


Топ-5 закрывает драма «Во власти стихии» (6,6 рублей). В основе фильма лежит реальная история Тэми Эшкрафт, которая пережила сильнейший шторм в Тихом океане и сохранила увлечение яхтингом.

Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

***

Если вы еще не в курсе, рассказываем: в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить 10 парных билетов в аквапарк «Дримленд». Победители будут объявлены 3 августа.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности о кассовых сборах в Минске - в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внимание, розыск! Следствие ищет очевидцев аварии под Дзержинском, в которой погибли три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика