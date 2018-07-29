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Теперь коммунальщиков будут наказывать за лишние суммы в жировке

30.07.2018 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Теперь коммунальщиков будут наказывать за лишние суммы в жировке

В Беларуси введена административная ответственность за лишние суммы в жировках. При повторном нарушении в течение года штраф будет составлять от четырех до десяти базовых величин.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 11.83 «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей». Согласно новому закону, начисление работниками ЖКУ лишних сумм в жировку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин (1 БВ сейчас составляет 24,5 рубля). При повторном нарушении в течение одного года виновник заплатит штраф в размере от 4 до 10 базовых величин.

Изменения вступают в силу с 29 октября 2018 года.

 
 
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В Беларуси введена административная ответственность за лишние суммы в жировках. При повторном нарушении в течение года штраф будет составлять от четырех до...
 
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