Будут ли белорусские ИТ-компании платить налог с продаж в США?

21 июня 2018 года Верховный суд США вынес решение по делу между штатом Южная Дакота и компанией Wayfair, в котором признал законным право штата требовать от онлайн-продавца мебели, зарегистрироваться в налоговых органах штата для уплаты налога с продаж, несмотря на отсутствие у неё какого-либо физического присутствия в данном штате. Директор по вопросам налогообложения и права в EY («Эрнст энд Янг») Светлана Грицук и старший консультант компании Андрей Кулагин рассказывают, какие налоговые последствия могут быть у этого судебного решения, и могут ли они затронуть белорусские продуктовые ИТ-компании, ориентированные на американских покупателей.





Это решение может оказать существенное влияние на налогообложение компаний, занимающихся онлайн-торговлей товарами и услугами на потребительском рынке США. В США нет привычного для налоговых систем европейских стран НДС. Вместо него взимают другой косвенный налог — налог с продаж (sales tax). Этим налогом облагают B2C-продажи, когда конечным покупателем на территории США выступает физическое лицо. Налог с продаж обычно платит покупатель розничному продавцу, а потом продавец перечисляет его в бюджет. Ставки налога, как и порядок уплаты, отличаются от штата к штату и даже в пределах одного штата в зависимости от того, в каком округе или городе был продан товар или услуга. Из-за того, что налог может взиматься как на уровне штата, так и в отдельном округе или городе, в США сегодня существуют тысячи налоговых юрисдикций, где взимается данный налог.

Долгое время Верховный суд США придерживался такой позиции: если у компании-продавца нет в отдельном штате прямого физического присутствия (например, имущества или сотрудников), значит, у нее нет прочной связи с данным штатом, которая позволяет требовать налоговой регистрации и уплаты налога с продаж в этом штате. В результате налог с продаж в большинстве случаев при онлайн-продажах не уплачивался, и штаты теряли значительные налоговые поступления.

Такое положение дел при рассмотрении судебного дела между штатом Южная Дакота и компанией Wayfair было названо несправедливым и оторванным от экономической реальности. Верховный суд США пришел к выводу, что главным образом следует ориентироваться на фактически оказываемый экономический эффект. А критерий физического присутствия следует признать некорректным и устаревшим, учитывая то, как возможности Интернета и его широкое распространение изменили ход развития экономики.

Возможные варианты развития событий в США

Как ожидается, многие штаты США в ближайшее время выступят с заявлением о своих будущих действиях в свете принятого Верховным судом США решения. Уже сейчас очевидно, что оно будет иметь далеко идущие последствия. Штаты могут начать требовать от компаний-продавцов (как резидентов, так и нерезидентов США) регистрироваться в налоговых органах штата, собирать налог с продаж с онлайн-покупок, совершаемых покупателями штата, и перечислять налог с продаж в бюджет штата в случаях, когда компании-продавцы не имеют физического присутствия в нём.

Один из самых чувствительных вопросов: будут ли штаты пытаться ретроспективно возложить ответственность за неуплату налога с продаж на компании, которые занимаются онлайн-продажами. Далеко не во всех штатах есть специальное законодательство, которое запрещает ретроспективное применение налоговых правил. Поэтому есть вероятность того, что отдельные штаты будут требовать исполнения обязанностей по сбору и перечислению налога с продаж в отношении всех совершённых ранее онлайн-покупок покупателями из определенного штата, начиная с самой первой такой покупки.

dev.by: Значит ли это, что Джону из Южной Дакоты придет письмо: с 2004 года вы купили 2 лопаты, 40 кг собачьего корма и звонки по Viber, вот столько налогов еще надо заплатить? Или бремя ложится на компанию, это её проблема, что она не учла налог в цене? E&Y: Скорее всего, штрафные санкции будут применяться только к компаниям-продавцам. Однако, не стоит забывать о том, на территории США тысячи юрисдикций, где взимается налог с продаж, и в каждой из них могут быть свои особенности.

Затронет ли это белорусские ИТ-компании?

В ряде штатов США налогом с продаж облагаются не только товары, имеющие вещественную форму, но и цифровые товары и услуги. Например, мобильные приложения, игры, электронные книги, аудио- и видеофайлы. В связи с этим предстоящие изменения в налогообложении могут распространяться и на онлайн-продажи цифровых товаров и услуг американским покупателям-физическим лицам.

При этом не будет иметь принципиального значения для возникновения налоговых обязательств, является ли компания-продавец резидентом США или нет. Использование торговых площадок для распространения и продажи ИТ-продуктов также не гарантирует, что в том или ином штате США обязанность по сбору с покупателей налога с продаж и его уплате будет возложена не на продавца, а на площадку. Ведь площадки фактически — лишь посредники между продавцом и конечными покупателями в США.

Рынок США — ключевой рынок ИТ-продуктов для компаний из многих стран мира. Поэтому продуктовым B2C-компаниям как из Беларуси, так и из других стран в ближайшее время предстоит оценить вероятное влияние принятого Верховным Судом США решения на совершаемые на территории США операции. В частности, предстоит оценить прошлые и будущие налоговые обязанности, способы минимизации негативного эффекта при ретроспективном применении налоговых правил, а также расходы на то, чтобы соблюсти новые требования.