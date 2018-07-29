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IBM отсудила $83 млн у Groupon «за нарушение патентов»
По решению суда США, сервис коллективных скидок Groupon выплатит IBM $83 млн за незаконное использование её патентов,
Суд Делавера постановил, что Groupon без разрешения использовал запатентованную компанией IBM технологию электронной торговли. Рассмотрение дела продолжалось две недели.
Суд посчитал, что нарушение в Groupon было преднамеренным. В связи с этим IBM потребовала возместить дополнительный ущерб в размере $167 млн. По словам компании, она разработала и широко лицензирует технологию Prodigy, которая сыграла центральную роль в развитии интернета — к ней имеют отношение два патента. Groupon отрицает ценность некоторых патентов IBM, утверждая, что в них описаны очевидные вещи, а требование о возмещении убытков считает неоправданным. В 2017 году прибыль IBM от лицензионной деятельности составила $1,2 млрд.
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По решению суда США, сервис коллективных скидок Groupon выплатит IBM $83 млн за незаконное использование её патентов, сообщает Reuters. Читать далее
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