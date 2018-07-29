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IBM отсудила $83 млн у Groupon «за нарушение патентов»

30.07.2018 13:07 — Разное | dev.by  
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По решению суда США, сервис коллективных скидок Groupon выплатит IBM $83 млн за незаконное использование её патентов, сообщает Reuters.

IBM отсудила млн у Groupon «за нарушение патентов»

Суд Делавера постановил, что Groupon без разрешения использовал запатентованную компанией IBM технологию электронной торговли. Рассмотрение дела продолжалось две недели.

«IBM ежегодно инвестирует около $6 млрд в научные исследования и разработки, в результате чего появляются полезные обществу инновации. Наши патенты обеспечивают защиту этих инноваций. Мы весьма довольны решением суда», — заявили представители компании.

«Мы по-прежнему убеждены, что не нарушали патентных прав IBM. Если эти патенты и имеют какую-либо ценность, то значительно меньшую, чем та, которую определил суд присяжных», — считают в Groupon.

Суд посчитал, что нарушение в Groupon было преднамеренным. В связи с этим IBM потребовала возместить дополнительный ущерб в размере $167 млн. По словам компании, она разработала и широко лицензирует технологию Prodigy, которая сыграла центральную роль в развитии интернета — к ней имеют отношение два патента. Groupon отрицает ценность некоторых патентов IBM, утверждая, что в них описаны очевидные вещи, а требование о возмещении убытков считает неоправданным. В 2017 году прибыль IBM от лицензионной деятельности составила $1,2 млрд.

 
 
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По решению суда США, сервис коллективных скидок Groupon выплатит IBM $83 млн за незаконное использование её патентов, сообщает Reuters. Читать далее
 
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