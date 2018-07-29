IBM отсудила $83 млн у Groupon «за нарушение патентов»

По решению суда США, сервис коллективных скидок Groupon выплатит IBM $83 млн за незаконное использование её патентов, сообщает Reuters.

Суд Делавера постановил, что Groupon без разрешения использовал запатентованную компанией IBM технологию электронной торговли. Рассмотрение дела продолжалось две недели.

«IBM ежегодно инвестирует около $6 млрд в научные исследования и разработки, в результате чего появляются полезные обществу инновации. Наши патенты обеспечивают защиту этих инноваций. Мы весьма довольны решением суда», — заявили представители компании.

«Мы по-прежнему убеждены, что не нарушали патентных прав IBM. Если эти патенты и имеют какую-либо ценность, то значительно меньшую, чем та, которую определил суд присяжных», — считают в Groupon.