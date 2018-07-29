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Фотофакт: в слуцком городском парке установили биотуалеты
30.07.2018 — Разное | Слуцк Город
В конце минувшей недели в Городском парке культуры и отдыха заварили входы в старый общественный туалет. Как пояснили в Слуцком ЖКХ, из-за несоответствия современным требованиям.
Одновременно рядом со строением для посетителей парка установили уличные биотуалеты.
«О закрытии общественного туалета в парке, где постоянно отдыхают горожане с детьми, не могло быть и речи», — подчеркнули в администрации ЖКХ.
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В конце минувшей недели в Городском парке культуры и отдыха заварили входы в старый общественный туалет. Как пояснили в Слуцком ЖКХ, из-за несоответствия...
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