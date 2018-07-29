Фотофакт: в слуцком городском парке установили биотуалеты





В конце минувшей недели в Городском парке культуры и отдыха заварили входы в старый общественный туалет. Как пояснили в Слуцком ЖКХ, из-за несоответствия современным требованиям.

Одновременно рядом со строением для посетителей парка установили уличные биотуалеты.

«О закрытии общественного туалета в парке, где постоянно отдыхают горожане с детьми, не могло быть и речи», — подчеркнули в администрации ЖКХ.



Slutsk-Gorod.by