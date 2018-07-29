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«Целующиеся» облака увидели жители Китая
Жители китайского города Чжэцзян были ошеломлены, увидев романтическую сцену в голливудском стиле, которая разыгралась в небе в выходные, сообщают местные СМИ.
На невероятных снимках видно, как серые и белые массы приняли такую форму, которая похожа на двух людей, обнимающихся и целующихся на фоне прекрасного заката.
Впечатляющие фотографии быстро разлетелись по Сети, а также их показали многие китайские СМИ.
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Жители китайского города Чжэцзян были ошеломлены, увидев романтическую сцену в голливудском стиле, которая разыгралась в небе в выходные.
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