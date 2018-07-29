В Ветковском районе мужчина утонул, спасая сына

В Ветковском районе 46-летний житель Гомеля утонул, спасая сына, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Трагедия произошла 29 июля примерно в полдень на реке Сож вблизи деревни Хальч. Несколько семей отдыхали на берегу. В какой-то момент передвигавшийся по отмели 9-летний мальчик ступил в глубокое место и начал тонуть. На помощь ему бросился отец. Мужчина смог вытолкать ребенка, однако сам утонул.

В этот день трагедия на воде произошла и в областном центре. Предварительно установлено, что 58-летний мужчина рыбачил утром на водоеме по проспекту Космонавтов и в какой-то момент решил искупаться. Немного проплыв, он ушел под воду. Ему пытался помочь прохожий, однако безрезультатно. Прибывшие к месту происшествия спасатели подняли рыбака из воды и приступили к реанимационным мероприятиям. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Также днем ранее несчастный случай на воде, в результате которого погиб 37-летний мужчина, произошел в урочище Шубино Ветковского района.

По данным фактам проводятся проверки, назначены экспертизы. Всего в Гомельской области с начала этого года утонули 29 человек.





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