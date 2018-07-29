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Тепло и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе

30.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Тепло и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе

Тепло и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Преобладающее влияние на погоду будет оказывать скандинавский антициклон. Ожидается теплая, преимущественно без осадков погода", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 31 июля, территория Беларуси окажется под влиянием антициклона, центр которого переместится на северо-западные районы России. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны, не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем будет от 24 градусов по северо-востоку до 30 по юго-западу.

В среду, 1 августа, при повышенном фоне атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов, по юго-западу - плюс 19-20. Днем будет от 24 градусов по северо-востоку до 30 по юго-западу.

В четверг, 2 августа, тоже без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-18, днем - 24-29 градусов.

В пятницу, 3 августа, лишь днем в отдельных районах по западу пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов. Днем будет 24-29, по юго-западу страны местами воздух прогреется до 30 градусов.


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Тепло и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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