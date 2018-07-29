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Беларусь и ЕС обсудят вопрос упрощения визового режима в сентябре

30.07.2018 14:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусь и ЕС обсудят вопрос упрощения визового режима в сентябре
БЕЛТА

Беларусь и Европейский союз проведут в сентябре пятый раунд переговоров об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом говорится на сайте представительства ЕС в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"С учетом того, что предыдущая встреча состоялась в Минске, Европейская комиссия предложила участникам переговоров на этот раз встретиться в Брюсселе в сентябре 2018 года. Комиссия выразила готовность продолжать переговоры, чтобы завершить их как можно быстрее", - отмечается в сообщении.

Как заявил комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, Европейский союз твердо привержен укреплению своего взаимодействия с народом Беларуси и ее гражданским обществом.

"Упрощение визового режима будет активно содействовать развитию контактов между людьми, что позволит не только создавать личные связи, но и укреплять взаимодействие между компаниями на благо наших экономик. Я хотел бы поблагодарить власти Беларуси за участие в переговорах по обоим соглашениям. Это сотрудничество осуществляется в интересах обеих сторон и, самое главное, в интересах наших граждан", - подчеркнул он.

Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча прошла в июне 2017 года в Минске. Когда соглашения будут заключены, они позволят упростить и удешевить процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, не имеющих права находиться на территории ЕС.
 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявил комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, Европейский союз твердо привержен укреплению своего взаимодействия...
 
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