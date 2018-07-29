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Стали известны пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

30.07.2018 15:53 — Разное | Tut.by  
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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси- 2018/19, сообщает пресс-служба АБФФ.


Фото: abff.by

На стадии 1/8 финала победители в парах будут определены по итогам одного матча. Игры пройдут 11−12 августа. Хозяева поединков указаны первыми.

«Динамо-Минск» — «Минск»
«Локомотив» Гомель (Д2) — «Смолевичи»
«Гомель» — «Ислочь» Минский район
«Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» Жодино
БАТЭ Борисов — «Городея»
«Славия-Мозырь» (Д2) — «Белшина» Бобруйск (Д2)
«Торпедо» Минск — «Слуцк»
«Шахтер» Солигорск — «Динамо-Брест».

Отметим пару, в которой сойдутся финалисты Кубка Беларуси 2017 года — «Шахтер» и брестское «Динамо».

Три клуба высшей лиги выбыли в 1/16 финала Кубка Беларуси, «Динамо-Брест» чуть не оконфузилось в Клецке

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси- 2018/19.
 
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