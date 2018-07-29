|
Стали известны пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси- 2018/19, сообщает
На стадии 1/8 финала победители в парах будут определены по итогам одного матча. Игры пройдут 11−12 августа. Хозяева поединков указаны первыми.
«Динамо-Минск» — «Минск»
Отметим пару, в которой сойдутся финалисты Кубка Беларуси 2017 года — «Шахтер» и брестское «Динамо».
Три клуба высшей лиги выбыли в 1/16 финала Кубка Беларуси, «Динамо-Брест» чуть не оконфузилось в Клецке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси- 2018/19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)