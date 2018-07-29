В Зельве запускают бесплатный Wi-Fi. С 1 августа выйти в интернет можно будет прямо в сквере райцентра. Высокотехнологичный подарок жителям и гостям города приурочен к юбилею населенного пункта и Аненнской ярмарке, которая традиционно пройдет в августе, сообщает газета «Праца».





Подключиться к интернету будет несложно. Для этого необходимо включить на телефоне, планшете или ноутбуке Wi-Fi. Затем выбрать сеть (SSID) Zelva760. Через несколько секунд откроется веб-страница, где нужно ввести свой номер телефона. В сообщении придет код, после введения которого подключится бесплатный интернет.