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Полезные инструменты анализа трафика (и это не только Google и Яндекс)

30.07.2018 15:29 — Разное | ProBusiness  
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Полезные инструменты анализа трафика (и это не только Google и Яндекс)
Фото с сайта legkopolezno.ru

Откуда потенциальные клиенты приходят на ваш сайт? Как долго задерживаются там и кто они? Как отследить и проанализировать источники трафика — о самых эффективных инструментах рассказывают соучредители маркетингового агентства «Инкриз» Станислав Рыбаков и Анастасия Руппо.

— Простой пример: вы купили машину. Как известно, на этом основные траты не заканчиваются: приходится проходить техосмотры, своевременно устранять неполадки, использовать моторные масла и тщательно следить за своим авто для того, чтобы оно максимально долго оставалось на ходу и соответствовало всем требованиям безопасной езды.

Полезные инструменты анализа трафика (и это не только Google и Яндекс)
Станислав Рыбаков
Соучредитель маркетингового агентства «Инкриз»
Полезные инструменты анализа трафика (и это не только Google и Яндекс)
Анастасия Руппо
Соучредитель маркетингового агентства «Инкриз»
   

Так и сайтом. Если вы заказываете сайт и даже рекламу к нему, а потом с чувством выполненного долга благополучно забываете о нем, не ждите результата. Скорее всего, первое время вложения будут оправдывать себя, но, к сожалению, с таким подходом далеко не уйдешь:

  • Во-первых, потому что постепенно интерес к сайту угаснет, независимо от того, насколько хорошо была настроена реклама изначально
  • Во-вторых, если первоначальные настройки не учитывали определенные моменты (например, неправильно был настроен таргетинг или выбрано время показа рекламы), то эффективность сайта и рекламы в разы снижается, следовательно, часть средств изначально были затрачены впустую и, к сожалению, так и не были перенаправлены в правильное русло.

То есть, как и в случае с автомобилем, для эффективного функционирования уже настроенных сайтов и рекламы просто необходим постоянный анализ их работы, а также перенастройка в зависимости от результатов проведенных исследований. Остановимся подробнее на анлитике: что, как и с помощью каких инструментов мы можем анализировать на сайте?

Полезные инструменты анализа трафика (и это не только Google и Яндекс)
Фото с сайта ugona.net

Что нужно знать о посетителях сайта

Каждый пользователь – как путешественник на просторах интернета, который, объездив много разных стран, однажды все-таки выбирает свою любимую и оседает там. Наша задача – сделать такой сайт и такую рекламу, чтобы именно наш ресурс стал конечным для клиента. Только так наши вложения будут оправданы. Как же эти вложения оценить?

Что мы изучаем?

1. Первый критерий уже озвучен — трафик сам по себе. Чем больше пользователей перешли по ссылкам на наш сайт, тем больше вероятность совершения целевых действий. Плюс, количество посетителей влияет на позицию в поисковиках, поэтому резкий спад посещаемости следует немедленно ликвидировать.

2. Второй критерий, не менее важный — состав посетителей. В зависимости от того, кому интересен тот или иной контент, мы будем перенастраивать таргетинги и отслеживать изменения в эффективности работы нашей рекламы.

3. Третий критерий — активность пользователя на сайте. У каждого из них есть своя линия поведения на ресурсе, какой-то контент оказывается полезным и интересным, а какой-то может заставить клиента покинуть ваш сайт. Наша задача — отследить, что негативно влияет на выбор пользователей и не позволяет им совершить наше целевое действие, а что наоборот позволяет задержать клиента на нашем сайте и эффективнее всего работает для достижения поставленных нами задач.

Чем больше видов интернет-рекламы мы используем для привлечения клиентов, тем больше вероятность найти и зацепить нужного, ведь он может быть активным пользователем социальных сетей, но при этом почти не посещать поисковые системы и наоборот. Несомненно, нам важно понимать, насколько эффективен тот или иной выбор рекламы, какой из них требует больших вложений, а от какого, возможно, стоит вовсе отказаться. Нам необходимо выбрать самый оптимальный вариант, способный решать наши задачи, требуя при этом минимального количество средств.

Полезные инструменты анализа трафика (и это не только Google и Яндекс)
Фото с сайта fishingfrion.ru

Откуда приходят клиенты — простые инструменты анализа

Среди каналов, которые приводят клиентов к нам на сайт:

· Контекстная реклама

· Реклама в социальных/тизерных сетях

· Баннеры/медийные блоки на сайтах

· Push-реклама или рассылка

· Ссылки из писем, высылаемых на почтовые ящики базы клиентов

· Возвращение клиентов при помощи предоставления скидок и специальных предложений

· Видео-реклама

· Форумы и блоги, сайты типа «вопрос-ответ».

Как узнать, откуда именно попал к нам на сайт пользователь? Можно, конечно, у каждого из них спрашивать об этом при помощи ботов. Но это звучит совершенно абсурдно. Особенно учитывая, какая сейчас невероятная конкуренция на рынке инструментов для анализа трафика пользователей на интернет-сайтах.

Вот некоторые, самые эффективные, на наш взгляд:

Google Analytics — один из самых популярных инструментов, охватывающий большое количество показателей, среди которых и анализ источников трафика. Более того, данный сервис не только помогает предоставить данные о количестве переходов, но и способен сделать выводы и дать советы относительно решения существующих проблем. Из определенных плюсов стоит отметить возможность отследить все посещения пользователя, а не только последний источник.

Полезные инструменты анализа трафика (и это не только Google и Яндекс)
Фото с сайта rostovgazeta.ru

Яндекс.Метрика. — другой популярный сервис, знакомый всем интернет-маркетологам по крайней мере русскоязычного пространства. И, по данным опросов, на нашем рынке им пользуются в два раза чаще, чем выше упомянутой аналитикой от Google. На самом деле, это не связано с более широким функционалом, хотя без сомнения позитивные аргументы в пользу этого инструмента достаточно весомы.

LiveInternet — еще один гигант интернет-аналитики, самый популярный бесплатный и подробный счетчик для сайтов. LI уже заслужил постоянную аудиторию из пользователей благодаря многочисленным преимуществам, среди которых однозначно выделяется возможность отслеживать трафик в режиме реального времени. Однако присутствует ряд недостатков, к которым также относятся игнорирование посещений пользователей с отключенными в браузере настройками JavaScript и открытый доступ к статистике сайта.

Для тех, кто боится слишком крупных сервисов или хочет сравнить различные инструменты, существуют решения с ограниченным функционалом. Среди них можно выделить:

Top.Mail.ru — достаточно простой инструмент, предоставляющий глобальную статистику по сайтам, просмотрам и переходам. Также вы сможете установить счетчик посетителей для сайта.

HitMeter — счетчик трафика, открывающий возможность не только проверить посещаемость сайта, но и показать данные по отдельным страницам, и конечно, отследить источники трафика.

Matomo — ранее Piwik, интересный и достаточно полный сервис, способный отслеживать посещения, ключевые слова, конверсию, географию посетителей и многое другое. Достаточно полезной функцией является автоматическое формирование отчетов в pdf или html, а также их пересылка непосредственно на вашу электронную почту.

GoSquared — неплохой сервис по функционалу практически повторяющий Google Analytics, но не загруженный функцией анализа и опирающийся в основном на графическое описание данных. Основным минусом является его стоимость: первые 14 дней пользователь получит бесплатно, далее стоимость составления анализов составит 99 £ в месяц.

Clicky — еще один инструмент, позиционирующий себя в качестве отличной замены GA. Тем не менее, если вас в первую очередь интересует отслеживание трафика в режиме реального времени — вам лучше выбрать именно Clicky. Но бесплатная версия доступна только для сайтов с не более чем 3000 просмотров ежедневно.

Woopra — яркий и удобный интерфейс, помогает отслеживать трафик посетителей в реальном времени, узнавать о его источниках, полезных действиях гостей сайта, а также всю информацию об их поведении. К сожалению, бесплатная версия доступна только для сайтов, где количество действий, совершаемых пользователями, не превышает 30 000 в месяц.

Полезные инструменты анализа трафика (и это не только Google и Яндекс)
Фото с сайта wordpress.com

Как выбрать инструмент аналитики сайта

Ответ только один — пробовать, поскольку ни один обзор не подскажет вам совершенно точно, какой из инструментов подойдет именно вам. Благодаря статьям вы сможете изучить функционал, сильные стороны того или иного средства, узнать больше о новых предоставляемых метриках анализа.

Также не стоит рассчитывать на стопроцентно точный результат, поскольку даже самые надежные инструменты не способны учесть все посещения и все нюансы. Лучше всего использовать сразу несколько инструментов и ориентироваться на средний результат. Ориентируйтесь на нужные и интересующие вас показатели, а также на интерфейс инструментов. Большинство из них бесплатны (хотя существуют продвинутые платные версии), поэтому в ваших руках выбрать наиболее подходящий вариант и грамотно распределять свои ресурсы при помощи современных технологий.

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