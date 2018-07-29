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Ежегодный марафон по «дороге смерти» собрал в Боливии любителей экстрима
Любители экстремальных ощущений собрались в Боливии. Там проходит седьмой ежегодный марафон по так называемой дороге смерти.
Это сложнейший маршрут в 28 километров по крутым извилистым склонам и узкой скользкой трассе. Финишируют участники на 3-километровой высоте. Проверить свои силы приехали более 100 участников из разных уголков мира. По одной из версий, дорогу построили парагвайские заключённые. Здесь произошло около 300 аварий.
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Это сложнейший маршрут в 28 километров по крутым извилистым склонам и узкой скользкой трассе.
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