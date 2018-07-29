Заказное убийство предотвратили оперативники в Витебской области

Жертвой могла стать 21-летняя девушка, но оперативники вовремя раскрыли преступный план.

Им стало известно, что гражданин Армении, который постоянно живёт в Сенненском районе, ищет исполнителя для заказного убийства односельчанки. Её жизнь оценил в тысячу долларов. Дело в том, что мужчина хотел отомстить ей: девушка – виновница аварии, в которой погиб сын заказчика.

Сотрудники ГУБОПиК нашли того, кто должен был исполнить коварный план. И затем взяли дело под свой контроль. С помощью подставных героев (в роли которых были оперативники) они разрушили заказную схему. Подозреваемый в организации убийства задержан.