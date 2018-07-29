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В Беларуси ввели новый вид административного взыскания - запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений

30.07.2018 17:31 — Разное | Tut.by  
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В Кодекс об административных правонарушениях Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 № 131-З внесены дополнения, согласно которым появляется новый вид административного взыскания — административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений, сообщает юридический портал statut.by.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Соответствующее дополнение внесено в ст. 6.2 КоАП «Виды административных взысканий». При этом, согласно дополнению, внесенному в ч. 3 ст. 6.3 КоАП, такой запрет будет применяться в качестве дополнительного административного взыскания.

Глава 6 КоАП «Понятия, цели и виды административных взысканий» дополнена также ст. 6.13, где разъясняется, что административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений состоит во временном запрете физическому лицу посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. Здесь же говорится, что административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений может применяться за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования административных правонарушений, указанных в ст. 9.1, 16.10, 17.1, 17.3, 17.10, 17.11, 17.14, 23.4, 23.34 КоАП, если за совершенное правонарушение предусмотрен административный арест. Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет.

Срок этого административного взыскания в случае применения будет исчисляться месяцами, годами (ст. 7.5 КоАП).

Кроме того, Особенная часть КоАП дополнена ст. 24.13 «Нарушение административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений», где определено, что нарушение административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений влечет наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин или административный арест.

Также Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) дополнен главой «Исполнение постановления об административном запрете на посещение физкультурно-спортивных сооружений». Постановление об административном запрете на посещение физкультурноспортивных сооружений приводится в исполнение органами внутренних дел. Исполнение постановления об административном запрете на посещение физкультурно-спортивных сооружений осуществляется путем недопущения лиц, подвергнутых этому административному взысканию, на территорию физкультурно-спортивных сооружений либо выдворения их за пределы указанной территории во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования.

Срок административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений исчисляется с момента вступления в законную силу постановления об административном запрете на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

Указанные изменения, внесенные Законом № 131-З в КоАП и ПИКоАП, вступают в силу с 29 октября 2018 года.

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Отметим, что схожая практика наказания хулиганов за правонарушения на спортивных аренах действует в разных странах Европы и мира.

 
 
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В Кодекс об административных правонарушениях внесены дополнения, согласно которым появляется новый вид административного взыскания - запрет на посещение...
 
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