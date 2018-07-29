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Вблизи деревни Красноозёрное Сморгонского района не справился с управлением нетрезвый водитель
30.07.2018 — Разное | Светлы шлях
Авария произошла в воскресенье, 29 июля, около 19.25.
57-летний гражданин России, управляя автомобилем Мазда в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
В результате аварии водитель получил ушибы и переломы.
По материалам сайта
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Авария произошла в воскресенье, 29 июля, около 19.25.
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