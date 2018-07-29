ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось

30.07.2018 17:11 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось
Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

В 25 лет Милана Хасиневич отказалась подчиняться начальнику, ушла из компании и основала собственный бренд KILLTODAY. Тогда у нее была лишь швейная машинка «Чайка», гора старых кожаных курток и большое желание работать. Без специальных знаний и даже швейных курсов она стала создавать дизайнерские сумки и аксессуары из кожи, которые сейчас носят девушки и парни из Беларуси, России, Германии и Австралии. Как у нее это получилось — Милана рассказала нам.

— Бренд KILLTODAY появился в 2008 году, мне тогда было 25 лет. Этому предшествовали разные жизненные обстоятельства, но прежде всего, моя жажда творчества и самореализации. В один момент я поняла, что:

1. Не хочу работать на кого-то, подчиняться начальнику.

2. Нет смысла заниматься многими видами деятельности (как это было в то время, когда я работала художником-оформителем, параллельно занималась боди-артом и виджеингом), а нужно сконцентрироваться на чем-то одном и вложить в это дело все силы и потенциал.

3. Не нужно ничего откладывать на потом, нужно делать и проживать каждый день со смыслом, иначе однажды может оказаться слишком поздно.

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось
Милана Хасиневич. Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

Сумки я шила себе с детства. Мне всегда было интересно придумывать новые конструкции и пробовать разные материалы. Я очень хорошо помню, как в школе ходила с меховым рюкзаком, собственного производства, который вызывал огромный интерес у окружающих и многие даже не верили, что я сама его сшила.Название бренда KILLTODAY (убить день) навеяно строчкой из песни «Time» Pink Floyd — «You are young and life is long and there is time to kill today».

А символ — булавка — появился потому, что с детства мама застегивала ее на мне, чтобы никто не сглазил. Мне показалось, что это хороший посыл.

Все началось с одежды

В самом начале у меня были попытки создавать одежду и я даже делала кожаные куртки. Но мне все казалось настолько скучным, что дело ограничилось парой-тройкой вещей. Правда, отмечу, что они были довольно интересными, а одну куртку ношу до сих пор.

Белорусский рынок дизайнерских аксессуаров в то время был в зачаточном состоянии, даже изучать было нечего. Работал, как мне кажется, только один более или менее известный дизайнер, который, к слову, работает до сих пор. Но о нем я узнала гораздо позже.

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось
Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

В один день я уволилась с основной работы. Все, что у меня было в первое время, — старая швейная машина «Чайка», комната, в которой я жила и работала, и гора старых кожаных курток, которые нашла у родителей и купила в секонд хендах. Все средства, точную сумму не вспомню, что-то около двух средних заплат, — все до копейки потратила на фурнитуру и материалы. Мне вообще не было страшно, я знала, что у меня все получится.

К счастью, сложностей на этапе запуска не было. Мне настолько хотелось что-то создавать, что я работала днем и ночью, не хватало времени в сутках, чтобы успевать воплощать задуманное. Помню, как не могла дождаться конца Нового года, чтобы утром 1 января взяться за новую коллекцию. Меня тогда просто распирало от идей и желания творить.

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось
Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

Специальных учебных заведений, курсов и мастер-классов я не заканчивала. Мое художественное образование позволяет мне досконально понимать визуальную часть (цвет, форма, конструкция), а вот уже сам процесс изготовления сумок я освоила опытным путем. Я очень много работала, пробовала, не боясь испортить материал. Но это только лично мой опыт, который я нарабатывала в течение многих лет. Возможно, какому-то опытному технологу старой закалки или швее с крупного завода мои сумки покажутся абсолютно неправильными с точки зрения изготовления, использованных материалов и т.д. Может, даже вызовут шок. Но, мне кажется, в этой неправильности есть особый смысл, то, что отличает мои сумки от других.

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось
Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

Моя команда и стратегия

Начинала я одна. И так продолжалось до недавнего времени. Сейчас у меня есть помощница и несколько учеников. Долгое врем я не могла никому доверить изготовление сумок, так как мне казалось, что тогда моя деятельность потеряет смысл. Ведь все задумывалось не ради увеличения объемов, продаж, доходов и т.д. Но четыре года назад я нашла надежного человека, и мы вместе работаем до сих пор.

У меня нет стратегии. Я не занимаюсь продвижением, я занимаюсь творчеством. Люди видят, что я искренне показываю им часть себя и поэтому покупают мои сумки. Может в этом и состоит моя стратегия?

В самом начале пути цену я формировала субъективно. Это было то количество денег, за которое я была согласна расстаться со своим детищем. Те сумки были уникальными, созданными в единственном экземпляре, и стоили они $ 40−60. Сейчас цена формируется из затрат на материалы, аренду, налоги и зарплату работников — средняя стоимость сумок $ 150−180, портупеи — $ 60−80. Считаю, что цены немного занижены, так как усилий и труда заложено намного больше, чем то, что получается на выходе по финансам. На мой взгляд, я делаю эксклюзивный продукт, каждая модель — результат моего интеллектуального труда и дизайнерской мысли. Я вкладываю очень много личных сил в создание аксессуаров и сумок, поэтому, считаю, что они должны стоить соответственно этим затратам.

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось
Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

На создание одной сумки, если есть все необходимое, может уходить до трех дней. Материал и фурнитуру покупаю в Минске. Сейчас под мастерскую и шоурум снимаю помещение на территории одного завода. В месяц аренда обходится около $ 500.

О клиентах и конкурентах

Первые клиенты пришли после того, как я выложила первое фото сумки ВКонтакте. Там же долгое время была моя постоянная аудитория. Сейчас основное внимание — на Instagram. Я сама создаю визуальный контент для соцсетей, но у меня есть помощник, который отвечает за обратную связь с клиентами.

Мои клиенты — девушки от 20 до 40 лет. В основном из Беларуси, но есть из России, Германии и даже Австралии. Портрет составить сложно, так как люди приходят довольно разные.

У меня есть несколько постоянных клиентов мужского пола, которые никак не вписываются в мою ЦА.Думаю, то, что объединяет всех людей, покупающих сумки KILLTODAY, — это желание обладать красивой вещью и желание быть причастным к чему-то прекрасному, например, к философии бренда.

Основной канал продаж — мой шоурум. Также поступают заказы через соцсети, и я отправлюя свои сумки и аксессуары по почте. В среднем в месяц продается 10−20 сумок. Пока я могу принимать оплату только в белорусских рублях, и это ограничивает покупателей из других стран, им приходится искать знакомых в нашей стране или ждать момента, когда они сами приедут в Беларусь. Надеюсь, через полгода заработает мой сайт, где будет возможность приобрести вещи за любую валюту.

Мощным толчком в продажах и в развитии бренда стали модные маркеты, где на несколько дней на одной площадке собираются многие белорусские дизайнеры и мастера. Первый такой маркет прошел в Минске летом 2011 года. И это было поистине грандиозное событие. Мы увидели, что у людей есть огромный интерес к дизайнерским вещам. Помню, у меня тогда купили почти все, что я привезла на продажу. Это очень сильно вдохновило на дальнейшую работу. Как правило, на таких мероприятиях продается до 10 сумок в день.

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось

"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось

Что касается конкурентов… Мне кажется, сейчас в Беларуси в сфере аксессуаров из кожи происходит какой-то Армагеддон. В том смысле, что рождается множество «брендов», которые копируют друг друга, копируют уже кем-то скопированное и т.д. Думаю, у таких проектов нет будущего, они не несут в себе индивидуальность и какой-либо интерес для потребителя, поэтому они так быстро исчезают. В то же время с момента моего старта появилось еще несколько интересных брендов, к которым я отношусь с уважением. Но назвать их конкурентами не могу. Так как у нас кардинально разный подход к деятельности и творчеству. 

Мое преимущество в том, что я не продаю сумки, как бы это абсурдно ни звучало. Люди приходят ко мне за ощущениями и новым видением себя. Считаю, в этом мое преимущество.

У меня грандиозные, не побоюсь этого слова, планы на перспективу — найти инвестора, распространить сумки KILLTODAY по всему миру и добиться мирового господства:) Над этим и работаю.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 25 лет Милана Хасиневич отказалась подчиняться начальнику, ушла из компании и основала собственный бренд KILLTODAY. Тогда у нее была лишь швейная машинка «Чайка», гора...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Быховском районе на пожаре погиб человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика