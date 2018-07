"У опытной швеи мои сумки могут вызвать шок". Шила из старых кожаных курток — и вот что получилось

Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

В 25 лет Милана Хасиневич отказалась подчиняться начальнику, ушла из компании и основала собственный бренд KILLTODAY . Тогда у нее была лишь швейная машинка «Чайка», гора старых кожаных курток и большое желание работать. Без специальных знаний и даже швейных курсов она стала создавать дизайнерские сумки и аксессуары из кожи, которые сейчас носят девушки и парни из Беларуси, России, Германии и Австралии. Как у нее это получилось — Милана рассказала нам.

— Бренд KILLTODAY появился в 2008 году, мне тогда было 25 лет. Этому предшествовали разные жизненные обстоятельства, но прежде всего, моя жажда творчества и самореализации. В один момент я поняла, что:

1. Не хочу работать на кого-то, подчиняться начальнику.

2. Нет смысла заниматься многими видами деятельности (как это было в то время, когда я работала художником-оформителем, параллельно занималась боди-артом и виджеингом), а нужно сконцентрироваться на чем-то одном и вложить в это дело все силы и потенциал.

3. Не нужно ничего откладывать на потом, нужно делать и проживать каждый день со смыслом, иначе однажды может оказаться слишком поздно.



Милана Хасиневич. Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

Сумки я шила себе с детства. Мне всегда было интересно придумывать новые конструкции и пробовать разные материалы. Я очень хорошо помню, как в школе ходила с меховым рюкзаком, собственного производства, который вызывал огромный интерес у окружающих и многие даже не верили, что я сама его сшила. Название бренда KILLTODAY (убить день) навеяно строчкой из песни «Time» Pink Floyd — «You are young and life is long and there is time to kill today».

А символ — булавка — появился потому, что с детства мама застегивала ее на мне, чтобы никто не сглазил. Мне показалось, что это хороший посыл.

Все началось с одежды

В самом начале у меня были попытки создавать одежду и я даже делала кожаные куртки. Но мне все казалось настолько скучным, что дело ограничилось парой-тройкой вещей. Правда, отмечу, что они были довольно интересными, а одну куртку ношу до сих пор.

Белорусский рынок дизайнерских аксессуаров в то время был в зачаточном состоянии, даже изучать было нечего. Работал, как мне кажется, только один более или менее известный дизайнер, который, к слову, работает до сих пор. Но о нем я узнала гораздо позже.



Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

В один день я уволилась с основной работы. Все, что у меня было в первое время, — старая швейная машина «Чайка», комната, в которой я жила и работала, и гора старых кожаных курток, которые нашла у родителей и купила в секонд хендах. Все средства, точную сумму не вспомню, что-то около двух средних заплат, — все до копейки потратила на фурнитуру и материалы. Мне вообще не было страшно, я знала, что у меня все получится.

К счастью, сложностей на этапе запуска не было. Мне настолько хотелось что-то создавать, что я работала днем и ночью, не хватало времени в сутках, чтобы успевать воплощать задуманное. Помню, как не могла дождаться конца Нового года, чтобы утром 1 января взяться за новую коллекцию. Меня тогда просто распирало от идей и желания творить.



Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

Специальных учебных заведений, курсов и мастер-классов я не заканчивала. Мое художественное образование позволяет мне досконально понимать визуальную часть (цвет, форма, конструкция), а вот уже сам процесс изготовления сумок я освоила опытным путем. Я очень много работала, пробовала, не боясь испортить материал. Но это только лично мой опыт, который я нарабатывала в течение многих лет. Возможно, какому-то опытному технологу старой закалки или швее с крупного завода мои сумки покажутся абсолютно неправильными с точки зрения изготовления, использованных материалов и т.д. Может, даже вызовут шок. Но, мне кажется, в этой неправильности есть особый смысл, то, что отличает мои сумки от других.



Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

Моя команда и стратегия

Начинала я одна. И так продолжалось до недавнего времени. Сейчас у меня есть помощница и несколько учеников. Долгое врем я не могла никому доверить изготовление сумок, так как мне казалось, что тогда моя деятельность потеряет смысл. Ведь все задумывалось не ради увеличения объемов, продаж, доходов и т.д. Но четыре года назад я нашла надежного человека, и мы вместе работаем до сих пор.

У меня нет стратегии. Я не занимаюсь продвижением, я занимаюсь творчеством. Люди видят, что я искренне показываю им часть себя и поэтому покупают мои сумки. Может в этом и состоит моя стратегия?

В самом начале пути цену я формировала субъективно. Это было то количество денег, за которое я была согласна расстаться со своим детищем. Те сумки были уникальными, созданными в единственном экземпляре, и стоили они $ 40−60. Сейчас цена формируется из затрат на материалы, аренду, налоги и зарплату работников — средняя стоимость сумок $ 150−180, портупеи — $ 60−80. Считаю, что цены немного занижены, так как усилий и труда заложено намного больше, чем то, что получается на выходе по финансам. На мой взгляд, я делаю эксклюзивный продукт, каждая модель — результат моего интеллектуального труда и дизайнерской мысли. Я вкладываю очень много личных сил в создание аксессуаров и сумок, поэтому, считаю, что они должны стоить соответственно этим затратам.



Фото из аккаунта Killtoday в Instagram

На создание одной сумки, если есть все необходимое, может уходить до трех дней. Материал и фурнитуру покупаю в Минске. Сейчас под мастерскую и шоурум снимаю помещение на территории одного завода. В месяц аренда обходится около $ 500.

О клиентах и конкурентах

Первые клиенты пришли после того, как я выложила первое фото сумки ВКонтакте. Там же долгое время была моя постоянная аудитория. Сейчас основное внимание — на Instagram. Я сама создаю визуальный контент для соцсетей, но у меня есть помощник, который отвечает за обратную связь с клиентами.

Мои клиенты — девушки от 20 до 40 лет. В основном из Беларуси, но есть из России, Германии и даже Австралии. Портрет составить сложно, так как люди приходят довольно разные.

У меня есть несколько постоянных клиентов мужского пола, которые никак не вписываются в мою ЦА. Думаю, то, что объединяет всех людей, покупающих сумки KILLTODAY, — это желание обладать красивой вещью и желание быть причастным к чему-то прекрасному, например, к философии бренда.

Основной канал продаж — мой шоурум. Также поступают заказы через соцсети, и я отправлюя свои сумки и аксессуары по почте. В среднем в месяц продается 10−20 сумок. Пока я могу принимать оплату только в белорусских рублях, и это ограничивает покупателей из других стран, им приходится искать знакомых в нашей стране или ждать момента, когда они сами приедут в Беларусь. Надеюсь, через полгода заработает мой сайт, где будет возможность приобрести вещи за любую валюту.

Мощным толчком в продажах и в развитии бренда стали модные маркеты, где на несколько дней на одной площадке собираются многие белорусские дизайнеры и мастера. Первый такой маркет прошел в Минске летом 2011 года. И это было поистине грандиозное событие. Мы увидели, что у людей есть огромный интерес к дизайнерским вещам. Помню, у меня тогда купили почти все, что я привезла на продажу. Это очень сильно вдохновило на дальнейшую работу. Как правило, на таких мероприятиях продается до 10 сумок в день.















Что касается конкурентов… Мне кажется, сейчас в Беларуси в сфере аксессуаров из кожи происходит какой-то Армагеддон. В том смысле, что рождается множество «брендов», которые копируют друг друга, копируют уже кем-то скопированное и т.д. Думаю, у таких проектов нет будущего, они не несут в себе индивидуальность и какой-либо интерес для потребителя, поэтому они так быстро исчезают. В то же время с момента моего старта появилось еще несколько интересных брендов, к которым я отношусь с уважением. Но назвать их конкурентами не могу. Так как у нас кардинально разный подход к деятельности и творчеству.

Мое преимущество в том, что я не продаю сумки, как бы это абсурдно ни звучало. Люди приходят ко мне за ощущениями и новым видением себя. Считаю, в этом мое преимущество.

У меня грандиозные, не побоюсь этого слова, планы на перспективу — найти инвестора, распространить сумки KILLTODAY по всему миру и добиться мирового господства:) Над этим и работаю.