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Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

30.07.2018 18:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Фото из открытых источников

Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №571 от 28 июля 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $139,1 до $135,4 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $76,5 до $74,4 за 1 т, на товарные бензины - с $41,7 до $40,6 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $40,6 за 1 т (была $41,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел. В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они были повышены.
 

 
 
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Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $139,1 до $135,4 за 1 т.
 
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