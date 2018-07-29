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Центральный вокзал ушёл под воду в городе Уппсале (Швеция)
На Швецию обрушились сильные дожди. В городе Уппсале под воду ушёл Центральный вокзал.
Впрочем, местные жители нисколько не растерялись и превратили его в настоящий аквапарк. Люди взяли с собой надувные круги, ласты и отправились плавать. Изобретательность горожан не радует спасателей – они опасаются короткого замыкания. Ливни в Швеции продолжаются уже несколько дней.
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На Швецию обрушились сильные дожди. В городе Уппсале под воду ушёл Центральный вокзал.
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