​Жеребьёвка Кубка страны прошла в Доме футбола

Стадии одной восьмой нас ожидает суперматч – солигорский «Шахтёр» примет действующего обладателя Кубка (брестское «Динамо»).

В столичном дерби сойдутся «Динамо» и «Минск». Чемпион страны БАТЭ сразится с «Городеей». «Витебск» встретится с «Торпедо-БелАЗ». «Гомель» сыграет против «Ислочи», а минское «Торпедо» – со «Слуцком». Соперником «Смолевичей» будет гомельский «Локомотив». Будет в одной восьмой и противостояние представителей второго дивизиона – «Славии» и «Белшины». Матчи пройдут 11 и 12 августа.