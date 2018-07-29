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Жеребьёвка Кубка страны прошла в Доме футбола
Стадии одной восьмой нас ожидает суперматч – солигорский «Шахтёр» примет действующего обладателя Кубка (брестское «Динамо»).
В столичном дерби сойдутся «Динамо» и «Минск». Чемпион страны БАТЭ сразится с «Городеей». «Витебск» встретится с «Торпедо-БелАЗ». «Гомель» сыграет против «Ислочи», а минское «Торпедо» – со «Слуцком». Соперником «Смолевичей» будет гомельский «Локомотив». Будет в одной восьмой и противостояние представителей второго дивизиона – «Славии» и «Белшины». Матчи пройдут 11 и 12 августа.
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Стадии одной восьмой нас ожидает суперматч – солигорский «Шахтёр» примет действующего обладателя Кубка (брестское «Динамо»).
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