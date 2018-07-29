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4 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
30.07.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест
4 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
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4 августа 2018 года
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета
Филанович Андрей Андреевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста
Потапчук Сергей Павлович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района г. Бреста
Семенюк Владимир Анатольевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.
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4 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
4 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 4 августа 2018 года С 9.00 до 12.00...
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