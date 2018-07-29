В Пинске на стоянке гипермаркета совершен наезд на пешехода

27.07.2018 в 13:50 часов в г. Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 68-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Грейт Волл Ховер», двигаясь по стоянке торгового объекта по ул. Партизанская д. 42, совершил наезд на 56-летнего пешехода. В результате наезда пешеход с травмами доставлен в УЗ «Пинская городская больница».

По факту ДТП проводится проверка.