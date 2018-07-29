|
В Пинске на стоянке гипермаркета совершен наезд на пешехода
30.07.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест
27.07.2018 в 13:50 часов в г. Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 68-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Грейт Волл Ховер», двигаясь по стоянке торгового объекта по ул. Партизанская д. 42, совершил наезд на 56-летнего пешехода. В результате наезда пешеход с травмами доставлен в УЗ «Пинская городская больница».
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27.07.2018 в 13:50 часов в г. Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 68-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Грейт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)