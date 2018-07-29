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В Пинске на стоянке гипермаркета совершен наезд на пешехода

30.07.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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27.07.2018 в 13:50 часов в г. Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57690.php

В Пинске на стоянке гипермаркета совершен наезд на пешехода

По предварительной информации: 68-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Грейт Волл Ховер», двигаясь по стоянке торгового объекта по ул. Партизанская д. 42, совершил наезд на 56-летнего пешехода. В результате наезда пешеход с травмами доставлен в УЗ «Пинская городская больница».

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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27.07.2018 в 13:50 часов в г. Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 68-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Грейт...
 
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