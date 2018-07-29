|
Очередной наезд на придорожное дерево
30.07.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест
По предварительной информации: 28.07.2018 около 11:28 часов 41-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигался по автодороге М1/Е30 в направлении г.Минска.
На 17 км, мужчина съехал в правый по ходу движения кювет и совершил столкновение с придорожным деревом. В результате столкновения водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации: 28.07.2018 около 11:28 часов 41-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигался по автодороге М1/Е30 в направлении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)