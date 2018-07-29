Очередной наезд на придорожное дерево

По предварительной информации: 28.07.2018 около 11:28 часов 41-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигался по автодороге М1/Е30 в направлении г.Минска.



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На 17 км, мужчина съехал в правый по ходу движения кювет и совершил столкновение с придорожным деревом. В результате столкновения водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.



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По факту ДТП проводится проверка.