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Очередной наезд на придорожное дерево

30.07.2018 19:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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По предварительной информации: 28.07.2018 около 11:28 часов 41-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигался по автодороге М1/Е30 в направлении г.Минска.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57689.php

Очередной наезд на придорожное дерево

На 17 км, мужчина съехал в правый по ходу движения кювет и совершил столкновение с придорожным деревом. В результате столкновения водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57689.php

Очередной наезд на придорожное дерево

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации: 28.07.2018 около 11:28 часов 41-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигался по автодороге М1/Е30 в направлении...
 
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