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В Осмоловке начали перекрашивать дома. Смотрите, какого цвета они будут

30.07.2018 19:01 — Разное | Tut.by  
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В Осмоловке сейчас красят дома. После ремонта один из самых красивых районов Минска будет выглядеть почти как 70 лет назад: цвет краски тщательно подобрали реставраторы, рассказали CityDog.by в научно-проектном центре «Рестабилис».

Архитектор-реставратор центра Роман Забелло говорит, что в фирму первыми обратились специалисты ЖКХ Центрального района, с которыми архитекторы «Рестабилиса» сотрудничали по другим объектам.

— Як мы ведаем, колерам можна лёгка сапсаваць гістарычны будынак. Таму, калі да нас звярнуліся па кансультацыю з ЖКГ, мы пагадзіліся дапамагчы. Тым больш што аб’ект нам добра вядомы: мы неаднаразова выступалі супраць зносу і ўдзельнічалі ў напісанні дасье МГА «Гісторыка» па наданні кварталам ахоўнага статусу, — говорит Роман.


Покрашенный участок: декор — светлая охра, стена — золотистая. Фото: Роман Забелло

Сотрудники «Рестабилиса» около месяца изучали, какого цвета были дома в Осмоловке первоначально: исследовали исторические материалы и слои краски на зданиях. Реставраторы занимались этим в личное свободное время. В результате удалось установить первоначальные цвета и принцип расцветки. Кроме того, удалось подобрать материалы, в основе которых нет акрила, потому что это вещество создает паронепроницаемую пленку и может навредить историческим стенам.


Покрашенный участок: декор — светлая охра, стена — золотистая. Фото: Роман Забелло

— Будынкі будуць мець складаны залацісты колер сцяны і светла-вохрысты дэкор замест не ўласцівага гістарычным будынкам сінтэтычна-белага. Драўляныя вокны, дзверы будуць цёмна-чырвоныя. На жаль, зараз шмат дзе стаяць белыя ПВХ-рамы, а на даху ляжыць шыфер, таму цалкам гістарычны выгляд аднавіць пакуль што не атрымаецца. Але першы вялікі крок зроблены, — говорит Роман.

Напомним, минский квартал Осмоловка находится за Оперным театром. Построен после войны. Последние годы идут дискуссии о его будущем: звучат варианты от сноса до придания ему статуса историко-культурной ценности. Но прошлым летом архитектурно-градостроительный совет не утвердил проект, предусматривающий снос Осмоловки. Проект отправили на доработку. Запланирован международный архитектурный конкурс, чтобы решить, как Осмоловка будет развиваться дальше.

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Теги: Минск
 
 
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После ремонта один из самых красивых районов Минска будет выглядеть почти как 70 лет назад.
 
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