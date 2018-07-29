Белорусская сборная поборется за возвращение в хоккейную элиту

Белорусская сборная должна вернуться в элиту мирового хоккея – в этом уверен новый тренер национальной команды Андрей Сидоренко, передает телеканал «МИР 24».

Впервые за 15 лет высший дивизион хоккеисты покинули этой весной – они неудачно выступили на чемпионате мира в Копенгагене.

По словам Сидоренко, он настроен на агрессивный хоккей, и заинтересован только в сильных игроках.

«Нужно молодых хоккеистов просмотреть и хоккеистов, которые выступают в экстралиге. Надо создать такой симбиоз молодости и опыта, который должен принести результат», – говорит главный тренер белорусской сборной.

За путевку в элиту белорусы поборются в следующем году на чемпионате мира в группе А первого дивизиона. Он пройдет в Астане с 29 апреля по 5 мая.