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Белорусская сборная поборется за возвращение в хоккейную элиту

30.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусская сборная должна вернуться в элиту мирового хоккея – в этом уверен новый тренер национальной команды Андрей Сидоренко, передает телеканал «МИР 24». 

Впервые за 15 лет высший дивизион хоккеисты покинули этой весной – они неудачно выступили на чемпионате мира в Копенгагене. 

По словам Сидоренко, он настроен на агрессивный хоккей, и заинтересован только в сильных игроках.

«Нужно молодых хоккеистов просмотреть и хоккеистов, которые выступают в экстралиге. Надо создать такой симбиоз молодости и опыта, который должен принести результат», – говорит главный тренер белорусской сборной. 

За путевку в элиту белорусы поборются в следующем году на чемпионате мира в группе А первого дивизиона. Он пройдет в Астане с 29 апреля по 5 мая.



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Новый главный тренер команды Андрей Сидоренко настроен на агрессивный хоккей.
 
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