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Генпрокуратура Кыргызстана потребовала у Минска выдачи Данияра Усенова

30.07.2018 18:14 — Разное | Партизан  
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Генеральная прокуратура Кыргызстана продолжает добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова, проживающего в Минске под именем Даниил Урицкий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Кыргызстана, сообщает tut.by

14 декабря 2017 года прокуратура КР направила белорусским коллегам ходатайство с просьбой «принять меры по розыску и задержанию Данияра Усенова, сменившего свои анкетные данные на Даниила Урицкого».

В марте текущего года Генпрокуратура Беларуси, ссылаясь на статью 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2002 года, отказала в ходатайстве.

В статье 21 кишиневской конвенции говорится, что «в оказании правовой помощи может быть отказано полностью или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой договаривающейся стороны».

Несмотря на данные обстоятельства, в марте 2018 года Генеральной прокуратурой Кыргызстана вновь был направлен «запрос о выдаче Усенова (Урицкого) для приведения приговора Первомайского районного суда Бишкека от 2013 года в исполнение». Тогда он был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за злоупотребление должностным положением и нарушение земельного законодательства. Кроме того, в 2016 году Верховный суд Кыргызстана признал Усенова виновным в соучастии в убийстве, покушении на убийство, превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностным положением, заочно приговорив его к пожизненному лишению свободы.

В настоящее время Генпрокуратура Кыргызстана продолжает работу по его экстрадиции.

В субботу, 28 июля, в МИД Кыргызстана вызвали временного поверенного в делах Республики Беларусь в Кыргызстане Сергея Иванова. Причиной стало «участие бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь».

27 июля состоялась торжественная церемония начала реализации проекта ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», директором которой является Урицкий. 28 июля он присутствовал на встрече Лукашенко с руководством китайской CITIC Group.

Кыргызская сторона передала ноту МИД КР, в которой выразили «протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым».

В МИД Беларуси подтвердили получение ноты. Вместе с тем там отметили, что данный вопрос «не входит в компетенцию» внешнеполитического ведомства.

Генпрокуратура Беларуси готовит комментарий на вышеуказанные события. Но комментарий, скорее всего будет стандартным, поскольку Данияр Усенов принял белорусское гражданство и ста Даниилом Урицким. Граждан Беларуси для судебных процессов наше государство не выдает. 
 
Напомним, Данияр Усенов входил в команду президента Курманбека Бакиева, который в 2010 году с семьей бежал из страны и по приглашению Александра Лукашенко проживает в Беларуси. На родине в отношении экс-президента Кыргызстана было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили, он приговорен к пожизненному заключению.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура Кыргызстана продолжает добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова, проживающего в Минске под...
 
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