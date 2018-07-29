Еще у входа в зал стало ясно, что людей на суд пришло больше, чем может вместить предоставленное помещение. У входа в зал поставили две рамки-металлодетектора. Слушателей пропускали медленно; на входе образовалась давка из желающих попасть в зал. Сотрудники в жилетах с надписью "Служба безопасности" проводила личный досмотр каждого входящего.





В зал прошли примерно 70 человек. В коридоре осталось примерно столько же.





Жалобу написал и попавший в зал правозащитник Борис Бухель: на то, что не было слышно судьи, прокурора и адвокатов, потому что суд не включил микрофоны, которыми был оборудован зал, а также на то, что было душно. Попросил привлечь к ответственности тех, кто не подготовил зал.





Видео с судебного заседания:





1) http://bit.ly/2AmO8Ui

2) http://bit.ly/2LygZKD

3) http://bit.ly/2mRIHmH

4) http://bit.ly/2v0mKpR





Комментирует зампред профкома Гомеля Андрей Стрижак: Не попавшие в зал написали жалобу на имя председателя суда.





- Люди, которые не попали в зал, подали жалобу, в которой потребовали выделить помещение, где поместятся все желающие присутствовать на процессе. Под жалобой поставили свои подписи 60 человек. Жалобу передали в секретариат суда. Я знаю, что Геннадий Федынич дважды ходатайствовал о предоставлении зала большей вместимости. Была коммуникация с пресс-секретарем, Федынич не получил ответа. Новое здание суда, в котором есть большие залы. Я считаю, что судебная власть намеренно нарушила наше право на справедливое судебное разбирательство, которое должно быть открытым и гласным.













Поддержать Федынича и Комлика пришли Михаил Пастухов, судья Конституционного суда Беларуси, Вячеслав Шушкевич, первый руководитель независимой Беларуси, политики Анатолий Лебедько, Николай Статкевич, Виталий Рымашевский, Татьяна Короткевич, нынешний председатель ОГП Василий Поляков, правозащитник Валентин Стефанович, активист Валерий Щукин, блогер Эдуард Пальчис и другие известные персоны.





Процесс ведет судья М. Федорова.





Судья отклонила ходатайства о фото- и видео-съемке. Геннадий Федынич также ходатайствовал о предоставлении большего зала, подчеркнув, что просит об этом второй раз. В первый раз на его письменное обращение суд не ответил. Прокурор не поддержал ходатайство, обосновав это тем, что "людей уже достаточно".





После оглашения обвинения судья объявила перерыв до 14:30.





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14:30. Суд предпринял усилия для того, чтобы зал вместил больше людей. Поставили дополнительные скамейки и стулья.





Федынич ходатайствовал о том, чтобы 30.07.2018 допросили свидетеля Юрия Белякова, юриста РЭП, и о том, чтобы включили микрофоны. Комлик поддержал ходатайства. Cуд удалился для принятия решения, объявлен перерыв на 15 минут.





14:55





Суд удовлетворил ходатайство о включении микрофонов. Судья пояснила, что зал, в котором проходит заседание, является самым большим, и предоставить больший невозможно.





Прокурор не поддержал ходатайство о предоставлении большего зала, заявив, что "это приведет к затягиванию процесса".





Опрашивают свидетелей.





15:40





Прокурор допрашивает свидетеля Юхновец, которая работала секретарем профсоюза РЭП с 2013 по 2015 год. Она подтвердила показания, данные ей на допросе во время следствия: то, что она неоднократно выезжала в Вильнюс, откуда "привозила денежные средства". Адвокат Геннадия Федынича внесла протест, высказавшись против допроса свидетеля за период, который не имеет отношения к делу, потому что обвинение предъявлено за период с 2011 по 2012 год, а свидетель работала в профсоюзе с 2013 года. Судья отклонила протест. Допрос Юхновец продолжается.





15:50





Свидетель Юхновец заявила, что юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков оказывал на нее давление, чтобы она изменила показания, данные ей следователю, "и за это обещал мне карту поляка". В зале смех.





Свидетель Юхновец призналась, что с 2015 года сотрудничала с КГБ в качестве агента и получала вознаграждение.





Это признание она совершила, когда ей задавала вопросы адвокат Игоря Комлика Людмила Казак. Адвокат спросила, сколько конкретно денег перевозила Юлия Юхновец; та ответила, что "примерно пять тысяч долларов"; адвокат спросила, откуда ей известна точная сумма; Юлия сказала, что один раз пересчитала деньги. Адвокат спросила, зачем. Юхновец ответила: для себя, для своего интереса. Следующий вопрос адвоката: "Зачем вы сфотографировали эти деньги?" Юлия ответила: "Для себя". Адвокат: "Для своих целей? Чтобы потом ими воспользоваться?" Юхновец: "Да, чтобы ими воспользоваться..." После этого Юхновец пояснила, как именно она воспользовалась фотографией денег: "Чтобы передать их КГБ". Адвокат: "Вы сотрудничали с КГБ?". Юхновец: "Да". Адвокат: "В качестве кого?" Юхновец: "В качестве агента".





В зале смех, аплодисменты. Суд делает замечание присутствующим.





16:30





Допрашивают свидетеля Надежду Есипович, бывшую уборщицу офиса профсоюза.





Обвинение зачитало ее показания, данные следователю, о том, что она выезжала в Литву и по просьбе Федынича перевозила деньги в дамской сумочке. Надежда Есипович отказалась от своих показаний, заявив, что она дала их под давлением следователя: во время допроса она была уверена, что ее допрашивают в качестве подозреваемой, угрожали немедленным арестом, следователь "писал в протоколе все, что он сам хотел".





Государственный обвинитель спрашивает Есипович о том, какими болезнями она страдает. Узнав об ишемической болезни сердца Есипович, обвинитель уточняет, отдает ли Есипович себе отчет в том, что она говорит. "Сегодня вы хорошо себя чувствуете?"





Государственный обвинитель спрашивает, "посещали ли вы магазины в Вильнюсе? Что вы там покупали? Продукты? Сколько денег вы брали с собой в магазин?" Адвокат заявляет протест. Суд не снимает вопросы. Есипович затрудняется ответить на эти вопросы.





17:05





Допрашивают свидетеля Снежану Гринцевич, сотрудницу Белорусского независимого профсоюа.





Она обращается к суду и просит учесть то, что она отказалась от своих показаний, данных на следствии, и просит прекратить допрос, "потому что это может повредить мне в дальнейшем". Сообщает, что ее допрашивали неоднократно в Департаменте финансовых расследований, где в ее адрес звучали угрозы тюрьмы, ей угрожали вызовом конвоя.





Зачитывает свои разъяснения о том, как на нее оказывали давление при допросах:





"Конкретно по фамилиям, званиям я не могу никого вспомнить. Мне заявили, что меня ждет конвой, сын меня дома не дождется, и я находилась в шоковом состоянии. В этот день меня водили по трем кабинетам и допрашивали разные дознаватели, и в каждом кабинете в мой адрес звучали угрозы. Я даже не могу вспомнить, какие я давала показания. Дознаватель на повышенных тонах требовал рассказать, что я знаю о "проектах". Мне его вопросы были непонятны, так как мне не разъяснили, по какому уголовному делу обвиняют Федынича и Комлика. От показаний я не отказывалась, потому что не понимала, что я должна говорить. При мне говорили вызывать конвой, потому что сын меня дома не дождется. Мне говорили, что если я не буду давать показания, то я буду отвечать за всех, и мне придется сесть в тюрьму. Я не понимала, за что конкретно сяду в тюрьму. ... Один из дознавателей стал говорить мне, что именно писать. Я даже не помню, в какой момент я согласилась дать показания и начала собственноручно их писать. ... Мне говорили, что я совершила преступление. Конкретных вопросов мне не задавали, просто требовали рассказать, "как все было". Один из дознавателей постоянно выходил из кабинета и возвращался с новой информацией, которую я должна была написать. ... После такого допроса я долго находилась в шоковом состоянии.



