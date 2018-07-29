﻿ Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми

30.07.2018 20:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Международный канал вывоза молодых девушек за границу перекрыли отечественные правоохранители. Преступники находили жертв в России, Беларуси и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми

Спецслужбы стран тесно сотрудничали, чтобы остановить торговлю людьми. Проблема много лет остается острой для всего мира. Криминальный бизнес по доходности на втором месте после наркоторговли. Его оборот в районе 150 миллиардов долларов в год.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми

Беларусь последовательно отстаивает идею необходимости объединить усилия в борьбе с торговлей людьми. В ООН наша страна инициировала резолюцию «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми». Ее соавторами стали более 70 государств из всех регионов мира.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Калі мы не зможам устанавіць сувязь паміж сабой. Рэальную шчырую. Адсунуць у бок другасныя разыходжанні і зразумець, што, калі не будзе адзінага фронту барацьбы з гандлем людзьмі, ніякага рэальнага зруху не будзе. Сёння, нягледзячы на ўсе нашы намаганні, сітуацыя пагаршаецца.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми

Зейнал Гаджиев, глава представительства международной организации по миграции в Беларуси:
На национальном уровне противодействия торговле людьми в Беларуси определены как приоритетные направления. Беларусь очень активно выступает на международной арене с разными инициативами. Глобально тоже очень много делается, в том числе в рамках организации ООН.

Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми

30 июля уже в 5 раз отмечается Международный день борьбы с торговлей людьми. Кстати, именно по инициативе Беларуси в 2013 году ему присвоили официальный статус.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Международный канал вывоза молодых девушек за границу перекрыли отечественные правоохранители. Преступники находили жертв в России, Беларуси и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Иране 30 человек задержали за «подрыв экономики»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика