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Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми
Новости Беларуси. Международный канал вывоза молодых девушек за границу перекрыли отечественные правоохранители. Преступники находили жертв в России, Беларуси и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спецслужбы стран тесно сотрудничали, чтобы остановить торговлю людьми. Проблема много лет остается острой для всего мира. Криминальный бизнес по доходности на втором месте после наркоторговли. Его оборот в районе 150 миллиардов долларов в год.
Беларусь последовательно отстаивает идею необходимости объединить усилия в борьбе с торговлей людьми. В ООН наша страна инициировала резолюцию «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми». Ее соавторами стали более 70 государств из всех регионов мира.
Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Зейнал Гаджиев, глава представительства международной организации по миграции в Беларуси:
30 июля уже в 5 раз отмечается Международный день борьбы с торговлей людьми. Кстати, именно по инициативе Беларуси в 2013 году ему присвоили официальный статус.
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Новости Беларуси. Международный канал вывоза молодых девушек за границу перекрыли отечественные правоохранители. Преступники находили жертв в России, Беларуси и...
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