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В Витебской области появился первый экипаж-тысячник
Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули двухмиллионный рубеж по намолоту зерна. Уборочная в самом разгаре, позади уже треть жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Менее половины площадей осталось убрать хозяйствам Брестской области. В этом регионе намолотили самый большой каравай. Почти 700 тысяч тонн зерна. Полмиллиона тонн – на счету Гомельского региона. Активно ведутся работы и на полях севера страны.
Так, в Витебской области появился первый экипаж-тысячник. Это механизаторы Лепельского района. Заветная цифра покорилась Леониду Алексеенко и его помощнику Павлу Хоняку. Передовиков чествовали прямо в поле. Им вручили почетные дипломы и премию.
Леонид Алексеенко, старший комбайнер:
Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
В сравнении с 2017 годом работы ведутся с опережением практически на 10 дней. В Витебской области удалось намолотить более 40 тысяч гектаров. Это более 12 % от всей площадей северного региона.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули двухмиллионный рубеж по намолоту зерна. Уборочная в самом разгаре, позади уже треть жатвы, сообщили в программе...
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