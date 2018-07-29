Прогноз погоды на 31 июля

В последние дни этого месяца нас радует очень тёплая погода. Температура превышает норму аж на восемь градусов. И на этой неделе лето продолжит своё триумфальное шествие. Чего ждать от погоды в последний день июля и в начале августа.

Во вторник ожидается переменная облачность. В отдельных районах (преимущественно по юго-западу страны) пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью и утром до +14…+20, во второй половине дня вновь стремительно вверх – максимум до 30.

Август начнётся также с очень тёплой и в большинстве районов сухой погоды, лишь только в пятницу на западе стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Преобладающая температура воздуха ночью составит от 11 до 18 тепла, днём воздух прогреется до 29 выше нуля. В первые выходные августа кратковременные дожди.

И по традиции ометеорекордах дня. 30 июля 1936 в Гомеле температура воздуха поднялась до отметки почти +38. А в 1979 было прохладно и местами по Брестской области утром – всего три со знаком плюс. Были 30 июля и сильные дожди. В 2016 в Верхнедвинске выпало почти 59 мм осадков или 59 литров воды на квадратный метр.

По народному календарю сегодня Маринин день. Это время молний и зарниц, которые предвещали засуху и пожары. В этот день наблюдали за погодой и по приметам понимали, какой будет осень и зима. Гроза и ливни – к дождливой осени и снежной зиме. 30 июля жаркий и сухой день сулит морозную, но не снежную зиму.