Суд на брестским блогером Сергеем Петрухиным перенесли на 1 августа

"Решение такое было принято только потому, что я адвоката нанял, заключил договор — чтобы защитник у меня был", — рассказал блогер.









фото со страницы в Фейсбуке Александра Кабанова





пишет Еврорадио, был задержан 27 июля. К нему домой пришли участковые Тарасюк и Дмитрук, а также омоновцы, которые хотели провести осмотр помещения. Блогер отказался пускать сотрудников милиции без присутствия его адвоката. Результатом стало заключение "народного репортера" в изолятор временного содержания и обвинением в "сопротивлении". Сергей Петрухин,Еврорадио, был задержан 27 июля. К нему домой пришли участковые Тарасюк и Дмитрук, а также омоновцы, которые хотели провести осмотр помещения. Блогер отказался пускать сотрудников милиции без присутствия его адвоката. Результатом стало заключение "народного репортера" в изолятор временного содержания и обвинением в "сопротивлении".





"Я ему не не подчинялся. Это он так интерпретировал. Участковый сказал, чтобы я пустил их в квартиру. Я сказал, что буду ждать адвоката, а если они хотят, то пусть вызывают слесаря и вскрывают замок — ключи я потерял. Но никакого неповиновения. Тогда мне сказали садиться в машину. Мол, поедем в РУВД для разбирательства. Я думал, поедем, разберемся, и все".









По словам Петрухина, осмотр был связан с тем, что 24 июля заявление на него написал майор Николай Рябушко. За день до этого на странице блогера "Вконтакте" появился следующий пост, где он сравнил участкового с фашистами за то, что он, по словам Петрухина, держал его и сельчанина из Березовского района Кабанова в автозаке при температуре, ниже минус 20.



