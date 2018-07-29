ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд на брестским блогером Сергеем Петрухиным перенесли на 1 августа

30.07.2018 20:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Суд над блогером из Бреста Сергеем Петрухиным, известным на "Ютубе" как "Народный репортер", перенесли на 1 августа. Такое решение было принято в ходе судебного заседания 30 июля, рассказал Еврорадио Сергей Петрухин.

"Решение такое было принято только потому, что я адвоката нанял, заключил договор — чтобы защитник у меня был", — рассказал блогер.


фото со страницы в Фейсбуке Александра Кабанова

Сергей Петрухин, пишет Еврорадио, был задержан 27 июля. К нему домой пришли участковые Тарасюк и Дмитрук, а также омоновцы, которые хотели провести осмотр помещения. Блогер отказался пускать сотрудников милиции без присутствия его адвоката. Результатом стало заключение "народного репортера" в изолятор временного содержания и обвинением в "сопротивлении".

"Я ему не не подчинялся. Это он так интерпретировал. Участковый сказал, чтобы я пустил их в квартиру. Я сказал, что буду ждать адвоката, а если они хотят, то пусть вызывают слесаря и вскрывают замок — ключи я потерял. Но никакого неповиновения. Тогда мне сказали садиться в машину. Мол, поедем в РУВД для разбирательства. Я думал, поедем, разберемся, и все".


По словам Петрухина, осмотр был связан с тем, что 24 июля заявление на него написал майор Николай Рябушко. За день до этого на странице блогера "Вконтакте" появился следующий пост, где он сравнил участкового с фашистами за то, что он, по словам Петрухина, держал его и сельчанина из Березовского района Кабанова в автозаке при температуре, ниже минус 20.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд над блогером из Бреста Сергеем Петрухиным, известным на "Ютубе" как "Народный репортер", перенесли на 1 августа. Такое решение было принято в ходе судебного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спецслужбы России, Украины и Беларуси перекрыли международный канал по торговле людьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика