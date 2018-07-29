В Иране 30 человек задержали за «подрыв экономики»

Oxu.Az , об сообщает агентство Mehr со ссылкой на первого заместителя главы судебной власти Ирана Голяма Хусейна Мохсени Эжеи. Как передает, об сообщает агентство Mehr со ссылкой на первого заместителя главы судебной власти Ирана Голяма Хусейна Мохсени Эжеи.





«Этих людей привлекли к ответственности, они были арестованы за подрыв денежной и валютной системы страны», - заявил иранский чиновник, слова которого приводит агентство.





По его словам, многие из задержанных обвиняются в преступлениях, наказанием за которые может стать смертная казнь.





Он добавил, что еще ряд людей будет задержан в понедельник по схожим обвинениям, и в скором времени начнутся судебные слушания.





Имена 29 задержанных не раскрываются.





В Иране в течение последних нескольких месяцев наблюдается резкое падение иранского риала по отношению к доллару.





Так, неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила отметку в 100 тысяч риалов и достигала, по данным СМИ, 112 тысяч риалов, в то время как еще в феврале - начале марта она не превышала 50 тысяч риалов.





Официальный же курс составляет около 44 тысяч риалов за доллар.





Ситуация очень похожа на ту, что была в Советском Союзе, когда задним числом для валютчиков ввели смертную казнь.



