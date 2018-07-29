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В Иране 30 человек задержали за «подрыв экономики»

30.07.2018 20:06 — Разное | Партизан  
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По меньшей мере 30 человек задержаны в Иране за «подрыв экономики».

Как передает Oxu.Az, об сообщает агентство Mehr со ссылкой на первого заместителя главы судебной власти Ирана Голяма Хусейна Мохсени Эжеи.

«Этих людей привлекли к ответственности, они были арестованы за подрыв денежной и валютной системы страны», - заявил иранский чиновник, слова которого приводит агентство.

По его словам, многие из задержанных обвиняются в преступлениях, наказанием за которые может стать смертная казнь.

Он добавил, что еще ряд людей будет задержан в понедельник по схожим обвинениям, и в скором времени начнутся судебные слушания.

Имена 29 задержанных не раскрываются.

В Иране в течение последних нескольких месяцев наблюдается резкое падение иранского риала по отношению к доллару.

Так, неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила отметку в 100 тысяч риалов и достигала, по данным СМИ, 112 тысяч риалов, в то время как еще в феврале - начале марта она не превышала 50 тысяч риалов.

Официальный же курс составляет около 44 тысяч риалов за доллар.

Ситуация очень похожа на ту, что была в Советском Союзе, когда задним числом для валютчиков ввели смертную казнь.


 
 
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По меньшей мере 30 человек задержаны в Иране за «подрыв экономики».
 
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