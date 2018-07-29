«Правозащитница» отобедала в Куропатах: «Мы не ели на костях, кости лежат намного дальше»





Елена Красовская в Куропатах. Фото из фейсбука Максима Винярского.





«Нашей Ниве» Красовская. «Нам не дали проехать на территорию ресторана, оскорбляли нас, вели себя как не очень адекватные люди», — рассказалаКрасовская.





Активисты, кстати, ранее обвинили ее в том же: в оскорблениях и выкриках.





«Мы приехали поесть. Ситуация с Куропатами очень возмущает, потому что никто не имеет права мешать мне делать то, что я хочу в рамках закона. Активисты, которые стоят в Куропатах, занимаются именно этим, —рассказала Красовская. — Я считаю так: максимум, что могут делать активисты — раздавать листовки и объяснять людям, куда они приехали и что это за место.





У каждого своя правда. Но построенный ресторан никто не будет отдавать активистам на основании того, что им так хочется. Ведут себя активисты неадекватно. Я поддерживаю позицию, что в Куропатах надо создать мемориал и отцепиться от ресторана. Почему бизнес должен страдать от того, что кто-то решил, что в том месте нельзя есть?





Я не понимаю. Мы не ели на костях. Кости лежат намного дальше. Абсолютно никаких проблем.





Я могу принять любые претензии. Но то, как ведут себя активисты, — неприемлемо. Они кусают людей, бросаются под колеса, оскорбляют, составляют какие-то списки, которые собираются подавать неизвестно куда, говорят — в посольства… Это норма? Я считаю, это вызывает такой негатив в отношении Куропат и этой ситуации, что хуже для Куропат никто ничего и не делал».





Красовская добавила, что после видео, которое опубликовали активисты, к ней начали подходить люди на улицах.





«Вчера на парковке подошла семья, говорят, что посмотрели видео: мол, хотят съездить в ресторан, но боятся. Спрашивали, как там ситуация в Куропатах. Говорят: вы молодец, что съездили, а мы боимся, потому что там те неадекватные…» — рассказала Красовская.





В настоящее время Красовская якобы возглавляет правозащитную организацию «Регион-119».





По ее словам, она директор, а в «Регионе» работает 32 человека.





Странно то, что обратиться в «Регион-119» за помощью нереально. Сайт у организации отсутствует, группы в соцсетях — мертвые, номеров телефонов в открытом доступе нет.





Сама Алена Красовская объясняет так: «Сайт нам уб и. Не знаю кто, была DDOS-атака. Мы его восстанавливаем, но это не в приоритете для нас. Нас находят люди, которым это нужно. Излишняя реклама грозит увеличением объемов работы, с которым мы можем не справиться».





Ранее Красовская уже отличилась своими неожиданными высказываниями. Она убеждала, что в Беларуси нет политзаключенных, что надо жестче наказывать по «наркотическим» статьям. Говорила, что поддерживает смертную казнь.





Известность она получила после того, как возглавила правозащитную организацию «Платформ инновейшн», когда ее основатель Андрей Бондаренко попал за решетку.



