Александра Саснович поднялась на 35-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой Беларуси

Белорусские теннисистки сыграют с Германией на старте нового сезона Кубка Федерации





24-летняя теннисистка, на прошлой неделе дошедшая до полуфинала турнира в Москве, вернула себе звание первой ракетки Беларуси, обойдя Арину Соболенко, которая в воскресенье не смогла пробиться в основную сетку турнира в Сан-Хосе и опустилась с 35-й на 36-ю позицию.





Вера Лапко сохранила за собой 69-ю строку в рейтинге WTA. Виктория Азаренко поднялась на две позиции, но по-прежнему находится за пределами первой сотни — на 108-м месте.





В первой тройке рейтинга лучших теннисисток мира изменений не произошло: румынка Симона Халеп — 1-я, датчанка Каролин Возняцки — 2-я, американка Слоан Стивенс — 3-я.