Милиция ликвидировала подпольный бордель под Минском

В минувшую субботу ночью сотрудники Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД накрыли подпольный бордель, находившиийся в поселке Боровляны Минского района.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что двое неработающих минчан вели свой "бизнес" с 2016-го по 2018 год. Они арендовали коттедж, в котором регулярно проводились закрытые секс-вечеринки. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах. За вход с мужчин брали от 200 до 370 рублей, с пары — 120 рублей. Женщин на вечеринки пускали бесплатно. Для постоянных клиентов даже действовала система скидок. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам", — рассказал подробности дела заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрий Цаюн.

Размах проводимых мероприятий впечатлял: гостей обслуживали бармены, ведущие проводили тематические конкурсы, а в стоимость входного билета входили алкоголь, закуски, а также посещение сауны и бассейна. В момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, возраст которых составлял от 20 до 45 лет. В числе гостей были проститутки, студентки и даже семейные пары.

В итоге в отношении организаторов подпольного борделя 1979 и 1987 годов рождения возбуждено уголовное дело по статье "организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией". Следствие устанавливает обстоятельства и остальные факты противоправной деятельности подозреваемых.

"У нас есть информация, что в последнее время различные свинг-вечеринки с элементами БДСМ, тематическими развратными конкурсами, участием представителей нетрадиционных сексуальных взглядов, в том числе сторонников ЛГБТ -сообщества, могли организовываться во многих регионах страны. Под прикрытием секс-вечеринок на самом деле развивается проституция и навязываются извращенные взгляды на отношения между мужчиной и женщиной. Чтобы не допустить этого, мы продолжим работать в данном направлении и будем пресекать факты противоправной деятельности", — подытожил Дмитрий Цаюн.

Источник: sb.by

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