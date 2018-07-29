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В Беларуси с 3 августа вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля

30.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Беларуси с 3 августа вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля

В Беларуси вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля, сообщила начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова сегодня в пресс-центре БЕЛТА, комментируя вступление в силу 3 августа новой редакции закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

Законом детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции - они описаны более подробно, но перечень не является закрытым. Так, введен запрет на копирование или имитацию фирменного стиля (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины), индивидуализирующего конкурента и его товар, которое приводит к смешению в глазах потребителя конкурентов либо реализуемых ими товаров.

Например, если один производитель разработал фирменный стиль, вложил средства в его продвижение, а второй хочет воспользоваться результатами чужой работы, то МАРТ отреагирует на этот случай и определит, есть ли здесь признаки недобросовестной конкуренции.

"Когда есть запрет на имитацию, можно будет обратиться в антимонопольный орган, данный факт будет рассмотрен", - отметила Ольга Королькова.

Кроме того, запрещается вводить в заблуждение относительно места нахождения производителя товара - это нарушение встречалось, например, при проведении государственных закупок.

Законом также впервые введены запреты на действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции при закупках товаров.

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В Беларуси вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля, сообщила начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции...
 
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