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В Беларуси с 3 августа вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля
30.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Беларуси вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля, сообщила начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова сегодня в пресс-центре
Законом детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции - они описаны более подробно, но перечень не является закрытым. Так, введен запрет на копирование или имитацию фирменного стиля (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины), индивидуализирующего конкурента и его товар, которое приводит к смешению в глазах потребителя конкурентов либо реализуемых ими товаров.
Например, если один производитель разработал фирменный стиль, вложил средства в его продвижение, а второй хочет воспользоваться результатами чужой работы, то МАРТ отреагирует на этот случай и определит, есть ли здесь признаки недобросовестной конкуренции.
"Когда есть запрет на имитацию, можно будет обратиться в антимонопольный орган, данный факт будет рассмотрен", - отметила Ольга Королькова.
Кроме того, запрещается вводить в заблуждение относительно места нахождения производителя товара - это нарушение встречалось, например, при проведении государственных закупок.
Законом также впервые введены запреты на действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции при закупках товаров.
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В Беларуси вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля, сообщила начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции...
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