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В память о жертвах Холокоста

30.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В память о жертвах Холокоста

Сегодня в г. Свислочи состоялось торжественное открытие памятника жертвам Холокоста.

 

С 2004 года при Союзе белорусских еврейских общественных объединений и общин действует Комиссия по увековечиванию мест массового уничтожения евреев. С 2004 по 2018 годы при участии фонда имени Саймона Марка Лазаруса на территории Беларуси было установлено более ста таких памятных знаков.

 

В церемонии приняли участие заместитель председателя Свислочского райисполкома Юрий Куликов, председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, а также гости нашего города. Почтить память убитого в годы Великой Отечественной войны еврейского населения прибыли Майкл Лазарус, представитель фонда им. Саймона Марка Лазаруса из Великобритании; Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия; Энди Бахман, приглашенный гость, раввин из США; Борис Квятковский, председатель совета Иудейской религиозной общины  в г. Гродно; Леонард Петлах, приглашенный гость из США; Григорий Абрамович, главный раввин РООПИ в Республике Беларусь и другие гости из Минска и Гродно.

 

В память о жертвах Холокоста

 

В память о жертвах Холокоста

 

 В память о жертвах Холокоста

 

В память о жертвах Холокоста

 

Представители благотворительного фонда, дипломатического корпуса, а также Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин поблагодарили районную власть за содействие и поддержку миссии по увековечиванию мест массового уничтожения евреев.

 

Ведущий координатор мемориального проекта СБЕООО Игорь Краверский, который провел церемонию открытия, рассказал, что на сегодняшний день Союзом белорусских еврейских общественных объединений и общин совместно со спонсорами Майклом и Дояном Лазарусами из Великобританиии семьи Майлза и Мерлин Клеттер  из США установлено112 памятных знаков на территории Республики. Работа в этом направлении продолжается. В следующем году планируется открытие еще около 80-ти таких же памятных знаков. Он также отметил, что в Свислочи не первый раз. Городок – маленький, уютный, чистый, аккуратный. Жителям города пожелал счастья и успехов, а представителям власти – и дальше продолжать поддерживать такие программы.

 

В память о жертвах Холокоста

 

 

Второй такой же памятный знак открылся в г. п. Порозово, у которого присутствующие возложили цветы и прочли молитвы.

 

В память о жертвах Холокоста

 

В память о жертвах Холокоста

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сегодня в г. Свислочи состоялось торжественное открытие памятника жертвам Холокоста.
 
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