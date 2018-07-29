 В память о жертвах Холокоста





Сегодня в г. Свислочи состоялось торжественное открытие памятника жертвам Холокоста.

С 2004 года при Союзе белорусских еврейских общественных объединений и общин действует Комиссия по увековечиванию мест массового уничтожения евреев. С 2004 по 2018 годы при участии фонда имени Саймона Марка Лазаруса на территории Беларуси было установлено более ста таких памятных знаков.

В церемонии приняли участие заместитель председателя Свислочского райисполкома Юрий Куликов, председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, а также гости нашего города. Почтить память убитого в годы Великой Отечественной войны еврейского населения прибыли Майкл Лазарус, представитель фонда им. Саймона Марка Лазаруса из Великобритании; Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия; Энди Бахман, приглашенный гость, раввин из США; Борис Квятковский, председатель совета Иудейской религиозной общины в г. Гродно; Леонард Петлах, приглашенный гость из США; Григорий Абрамович, главный раввин РООПИ в Республике Беларусь и другие гости из Минска и Гродно.

















Представители благотворительного фонда, дипломатического корпуса, а также Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин поблагодарили районную власть за содействие и поддержку миссии по увековечиванию мест массового уничтожения евреев.

Ведущий координатор мемориального проекта СБЕООО Игорь Краверский, который провел церемонию открытия, рассказал, что на сегодняшний день Союзом белорусских еврейских общественных объединений и общин совместно со спонсорами Майклом и Дояном Лазарусами из Великобританиии семьи Майлза и Мерлин Клеттер из США установлено112 памятных знаков на территории Республики. Работа в этом направлении продолжается. В следующем году планируется открытие еще около 80-ти таких же памятных знаков. Он также отметил, что в Свислочи не первый раз. Городок – маленький, уютный, чистый, аккуратный. Жителям города пожелал счастья и успехов, а представителям власти – и дальше продолжать поддерживать такие программы.





Второй такой же памятный знак открылся в г. п. Порозово, у которого присутствующие возложили цветы и прочли молитвы.









Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.