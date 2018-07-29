Национальный аэропорт принял более полумиллиона пассажиров

Впервые в истории. И это всего лишь за месяц. Даже чуть меньше. 500-тысячный пассажир улетел сегодня рейсом Минск-Краснодар.

Прирост пассажиропотока за июль составил более семи процентов по сравнению с прошлым годом. Всего с начала года через Национальный аэропорт летали почти два с половиной миллиона человек. Рекордные цифры связывают с введением безвизового режима: всё больше туристов со всего мира пользуются возможностью свободно въезжать на территорию нашей страны. А с недавнего времени сделать это можно на месяц!

Напомним, Указом Президента Беларуси срок безвизового въезда для иностранцев 80 государств продлён с пяти до 30 дней. Главное условие – всего лишь приехать в страну через Национальный аэропорт. И это, по мнению экспертов, не только повысит туристическую привлекательность Беларуси, но и повлияет на развитие медицинского туризма, повысит авторитет Минска (как площадки для международных форумов).