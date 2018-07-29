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Новости экономики за 30 июля

30.07.2018 21:02 — Разное | ОНТ  
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Строже теперь и контроль за ценами на коммунальные услуги. О чём речь расскажет Дмитрий Семченко в нашей традиционной рубрике «Экономика».

С 60 до 35. Цена шенгенской визы для белорусов может снизиться уже в этом году, а некоторым даже предложат «шенген» бесплатно. По крайней мере, официальный Брюссель заявил, что готов поставить точку в соглашении с Беларусью об упрощении визового режима. Напомним, на прошлой неделе Беларусь продлила безвизовый режим до 30 дней для туристов из 80 стран. И вот «алаверды» от западных соседей. Еврокомиссия предложила нашей делегации встретиться в сентябре, чтобы цитата: «завершить переговоры, как можно быстрее. Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что «ЕС решительно настроен на укрепление взаимодействия, а упрощение визового режима поспособствует развитию контакта между людьми, что позволит создавать не только личные связи, но и сильнее взаимодействовать между компаниями в пользу наших экономик».

Строить больше, но не здесь. Правительство намерено вдвое сократить строительство жилья в столице и областных центрах. Мотив прежний – «Минск не резиновый».

Столичная прописка уже у каждого пятого белоруса. И это при том, что в двухмиллионный мегаполис формально не входят гигантские микрорайоны вдоль кольцевой. Например, деревня Копище, что недалеко от станции метро Уручье, приближается к населению в десять тысяч человек. Десятки таких «деревушек» многоэтажными бусинами нанизаны на ожерелье МКАДа, сдавливая город-герой в пробках. Решить проблему правительство намерено с помощью городов-спутников, в Смолевичах уже предлагают строить жильё по льготным кредитам, но если там не появится много достойных рабочих мест, эти спутники превратятся в те же самые спальные микрорайоны Минска, только чуть дальше от кольцевой. 

Впрочем, у Руденска появились действительно масштабные перспективы. Совместно с китайскими партнёрами возле города построят целый ряд заводов по производству аминокислот для комбикорма. Пока же, невзирая на громкие заявления и ограниченное количество земли, притормозить столичные краны не получается. Например, в 2016 в Минске должны были сдать 735 тысяч квадратных метров жилья, а построили на 42 тысячи больше. В прошлом году планку снизили до 644 тысяч, но снова перестарались – почти на 80 тысяч. В этом году даже план увеличили, судя по темпам, его снова перевыполнят.

Тем более жилищные кредиты становятся доступнее. Белорусские банки предлагают деньги на строительство по исторически низкой ставке – 11 процентов годовых.

Финансисты прогнозируют, что и эти цифры вскоре снизятся вслед за ставкой рефинансирования, а средняя зарплата наоборот вырастет. С первого августа в очередной раз увеличится бюджет прожиточного минимума.

А значит, снова пересчитают и пенсии. Среднюю поднимут примерно на десять процентов до 364 рублей. Это не последняя прибавка в этом году. В планах правительства платить пенсионерам 40 процентов от средней зарплаты по стране, поэтому ещё рублей 15 нужно будет добавить. Очередной пересчёт почувствуют и новоиспеченные родители, после рождения первого ребёнка им выплатят уже две тысячи 136 рублей, на второго и последующих – почти три тысячи. Вырастут и ежемесячные пособии на детей до трёх лет. За первого это 35 процентов от средней зарплаты по стране, за остальных 40, на ребёнка-инвалида 45 процентов.

А чтобы лишние деньги не ушли на коммуналку в Беларуси вводят административную ответственность за неправомерно выставленную сумму в жировках. То есть теперь, если коммунальщики начислят лишнюю плату за ЖКУ или потребуют деньги за дополнительные услуги, на оказание которых не заключался договор, то сами заплатят штраф до двух базовых.

В любом случае жильцам следует внимательнее изучать жировки. Контролирующие органы, конечно, следят за правильностью платежей, но если в соседнем доме за отопление платят условный рубль, а с вас требуют два, то это уже повод задуматься и чаще общаться с соседями. 

 
Теги: Минск
 
 
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Строже теперь и контроль за ценами на коммунальные услуги. О чём речь – расскажет Дмитрий Семченко в нашей традиционной рубрике «Экономика».
 
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