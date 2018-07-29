Лучший бомбардир сборной России на Кубке мира-2004 возглавил Федерацию хоккея Литвы

40-летний нападающий Дайнюс Зубрус стал президентом Федерации хоккея Литвы, сообщает официальный сайт организации.



Дайнюс Зубрус. Фото: Reuters

Возглавлявший федерацию Петрас Науседа снял свою кандидатуру на выборах, и пост автоматически достался Дайнюсу Зубрусу. Его поддержал другой именитый хоккеист Литвы Дарюс Каспарайтис.

Дайнюс Зубрус является рекордсменом среди литовских хоккеистов по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (1293) и по числу набранных очков — 591 (228+363). В Кубках Стэнли на его счету 106 поединков и 37 (12+25) результативных баллов.

В 1996 году он был выбран «Филадельфией» в 1-м раунде драфта НХЛ под общим 15-м номером. Он был

В НХЛ Зубрус играл с 1996-го по 2016 год за «Филадельфию», «Монреаль», «Вашингтон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе».

В 1997 году с «Филадельфией» и в 2012 году с «Нью-Джерси» Дайнюс Зубрус добирался до финала Кубка Стэнли, но оба раза уступил трофей («Детройту» и «Лос-Анджелесу»).

НХЛовский локаут-2004/05 Зубрус переждал в тольяттинской «Ладе».

В Кубке мира-2004 Дайнюс Зубрус выступал за сборную России и стал автором первой российской шайбы на том турнире. Кроме того, с 3 (2+1) баллами в 4 матчах наряду с Алексеем Ковалевым он стал лучшим бомбардиром сборной России на Кубке мира в 2004 году.

Однако после того турнира принял решение выступать за сборную Литвы, отметив, что «Литва нуждается в нем больше, чем Россия».

Весной 2018 года Зубрус помог сборной Литвы на чемпионате мира пробится в группу «А» дивизиона I. И теперь литовцы в 2019 году будут соперниками сборной Беларуси, которая утратила прописку в элите. Вместе с Зубрусом добиваться повышения в ранге сборной Литвы помогал 45-летний Дарюс Каспарайтис — олимпийский чемпион-1992 в составе сборной СНГ, с 1992-го по 2007 год игравший в НХЛ.